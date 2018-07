Du har vært i luken, banket på glasset og høylytt luftet hvor dumt dette er. Fergen din over fjorden går om 40 minutt.

Et lettelsens utbrudd, med en hånlig snert. Sagt så høyt at også legen hører det tydelig. Noen på andre siden av venterommet nikker, andre ser litt indignert vekk, rister kanskje på hodet.

Du og sidemann har funnet felles kampsak. Fastlegen er håpløst treg. Du har jo ferie, solen skinner – at du skal vente så lenge på å komme til, er jo bare tull.

Tilstanden på venterommet er en post i den lokale oppslagstavlen på Facebook verdig, denne urett må deles med verden!

Som et urverk har du vært i luken, til sekretærene, banket på glasset, og høylytt luftet hvor dumt dette er. Budskapet gjentas gjerne hvis du må vente over 20 minutt – nåde være dem om hele 30! Du har ikke tid å kaste bort!

Fergen din over fjorden går om 40 minutt. Du beregnet at legen skulle være presis – klarer de ikke å holde tiden disse legene? Kan de ikke klokken? At du fikk time på dagen, innimellom alle planlagte pasienter, virker å være glemt.

«Hansen!» Fastlegen roper deg opp og hilser vennlig, et fast håndgrep, det er din tur. Det vet forøvrig nå sekretærer, venterommet og følgere på ditt foretrukne sosiale medium, facebook.

På veien fra venterommet, gjennom en liten korridor hvor også pasienter som skal ta diverse blodprøver på laboratoriet sitter, beklager fastlegen for ventingen. Men du er tent, oppgjørets time, rettferdig vrede. Å lufte frustrasjon gjør godt.

Akkurat såpass høyt og tydelig at også folk på venterommet du har forlatt og publikum på korridoren får det med seg: «Det er alltid så tregt her, jeg er vant med det», sier du.

Legen forsøker å beklage seg igjen, det var noe akutt som ikke kunne vente. Du snøfter, «PØH! Hva da?». Svar uteblir. I farten må du trekke inn magen for å passere en eldre dame på ambulansebåre i gangen – skulle fått seg større lokaler disse fastlegene, de har vel råd til det?

Vel inne på kontoret begynner du å liste opp det som må ordnes. I dag. Ettersom du har ventet såpass lenge (27 minutt), skal legen bruke ekstra god tid på deg – naturligvis.

Medisiner for blodtrykk, allergi, stoffskifte og kolesterol må fornyes. Førerkortattesten må sendes i dag, du hadde glemt fristen, det var ikke så viktig tidligere. Den graderte sykemeldingen må forlenges, Nav vil også ha en utvidet attest om sykefraværet, den på 3 sider. Fortsatt litt verk i skulder og rygg.

Fastlegen må bare legge fra seg forslag om jevnlig trim, røkeslutt og noe vektnedgang. At du har en BMI på 38, kan umulig ha noe med saken å gjøre. Naprapaten din hadde forøvrig anbefalt en høyere sykemeldingsgrad, det bør fastlegen ta til følge og skrive. Henvisning til MR av rygg, skulder er på tide!

Forrøvrig fire føflekker du synes ser litt skumle ut. Fastlegen inspiserer, og er enig i at en biopsi av den ene kan være fornuftig. Prøver han å spare tid på deg kanskje?

Videre må du selvsagt ha Paralgin Forte for å slappe av midt i denne ryggverken – Ibux og Paracet funker ikke på deg. Og litt Sobril for flyturen. Uten kommer du verken opp eller ned. Forresten må det sjekkes om du trenger noen reisevaksinasjoner. Og når du først er hos legen, må blodtrykket og jernlagre kontrolleres, to måneder siden sist.

Denne unge mannen, en allmennlege i spesialisering (det vil si bare en lærling formodentlig?), forsøker å foreslå at dere kanskje trenger en senere konsultasjon for å komme i havn. Men nei, det er håpløst når det er to uker ventetid på vanlig time, og du skal til Syden i neste uke! Du forlater ikke kontoret før dette er ordnet. Du krever din rett og vinner frem.

Med nye resepter, litt Sobril under tvil, Paralgin Forte avvist (noe vås fra legen om at opiater ikke er ideelt ved muskelplager), en rykende fersk førerkortattest, henvisning til MR på tynt grunnlag, behov for reisevaksinasjoner utredet, blodtrykket sjekket – medikamentell behandling justert, ett stykk føflekk operert ut og sendt til videre vevsundersøkelse, blodprøver tatt, sykemelding fornyet og Nav grundig attestert, er du klar til avreise.

Men først svinger du gjerne innom Facebook-posten og sjekker at du har fått noen bekreftende likes og sympatiske kommentarer. Han fastlegen sitter uansett og skriver på tastaturet sitt.

Det er flere som er lei trege fastleger - skal bli godt med ferie!

At du må betale 59 kroner for henvisningen til MR, du som har frikort, er siste dråpe. Idioti!

«Olsen!» Legen har ropt opp nestemann – din tidligere sidemann og nå vingmann. I forbifarten utveksler dere litt om status: «Håpløst!», «Sånn var det ikke før!».

Utvekslingen er vel innenfor hørselsrekkevidden til den unge legen.

Med et ydmykt ønske om forståelse, beklager ventingen!