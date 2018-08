Nattbussene avlaster bare taxiene

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan prioritere å sette inn et komplett nattbusstilbud for studentene.

Morten Stene etterlyser i BT 20. august flere nattbusser til studentene i fadderuken. I dialog med studentorganisasjonene og politiet har Skyss siden 2014 tilbudt nattbuss på alle hverdagene i fadderuken. Disse ekstra nattavgangene går på linje 83 mellom Nesttun via sentrum til/fra Øyjorden, og betjener dermed mange relevante reisemål for studenter sentralt i Bergen. Dette er det femte året vi har tilbudt denne tjenesten, og vår operatør Tide Buss registrerte i år én nattbussavgang der ikke alle reisende fikk plass. Skyss ønsker å bidra til at studentene kommer seg trygt hjem, og vi har hatt god erfaring med dette tiltaket. Vi må likevel be om forståelse for at vi ikke kan prioritere å sette inn et komplett nattbusstilbud for studentene. Nattilbudet på linje 83 er ment å avlaste taxiene og å skape mer ro i sentrum i fadderuken, og dette har fungert etter hensikten.