Jeg føler meg trygg på at mine barns data ikke blir misbrukt av Google.

Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg, har gjentatte ganger i Bergens Tidende spredd frykt omkring innføring av Googles skytjenester og Chromebooks i Bergensskolen. Hun etterlyser en debatt om personvernet og påstår at skolen «selger dataene til ungdommen vår». Professoren har dessverre sovet i timen, og fremstår som unyansert og uinformert.

Privat

Det er all grunn til å være påpasselig når giganter som Google og Microsoft gir noe gratis til skoler, men hadde Rettberg gjort bedre research, ville hun oppdaget at temaet allerede er relativt grundig debattert og belyst. Selv tilfører hun intet nytt til debatten annet enn å resirkulere gammel synsing om Googles motiver.

Bergen er langt fra den første kommunen i Norge som innfører Chromebooks, og det er gjort mange grundige vurderinger rundt sikkerhet og personvern av G-Suite. Trondheim kommune og selskaper som PwC ville neppe satset tungt på Google sin skytjeneste hvis de ikke var trygge på at personvernet til deres ansatte var hundre prosent ivaretatt.

Hvorfor er det grunn til å stole på at Google ikke misbruker våre barns data? Frykten beror på at vi vet hvordan Google benytter data fra gratis Gmail-kontoer og søk på nett til å målrette reklame. Rettberg, og mange med henne, hopper dermed umiddelbart til konklusjonen om at dette er Googles motiv for å tilby skoler gratis e-post og skylagring.

Det færre er klar over, er at Google i over 10 år har tilbudt tjenestene de utviklet i konsumentmarkedet til bedrifter mot betaling. Løsningen fremstår til forveksling lik, men tilpasningen til bedriftsmarkedet ligger hovedsakelig i personvern og datasikkerhet. Google har selvfølgelig skjønt at skal de ha troverdighet og utfordre Microsoft sitt monopol i dette markedet, må de selge tillit.

Strategien har gradvis gitt uttelling, da flere Fortune 500-selskaper og de aller fleste skoler og startups nå velger G-Suite fremfor Office-pakken. Dette representerer en betydelig del av Googles forretningsmodell.

Skolene sparer store summer på å velge Chromebooks fremfor datamaskiner fordi de er langt rimeligere både i innkjøp og drift. Personvernet og datasikkerheten i skoleløsningen er eksakt den samme som på bedriftsmarkedet.

Både Google og Microsoft har selvfølgelig kommersielle motiver når de gir sin programvare gratis til skoler; de vet at dagens skoleelever og studenter er morgendagens arbeidstakere. Det blir lønnsomt i et lengre perspektiv, fordi morgendagens arbeidstakere forventer å bruke verktøyene de har vent seg til gjennom et langt skoleliv.

Til tross for at Google hver dag samler data om meg og mine barn for å målrette reklame, er jeg rimelig trygg på at det som foregår på skolens Chromebook ikke blir misbrukt på denne måten – det ville sette Googles troverdighet og inntekter fra bedriftsmarkedet på spill. Dette er vår største forsikring. Det ville rett og slett være «bad for business» hvis kontrakten med skoler og bedrifter tukles med.

Innføring av G-Suite og Chromebooks i skolen er smart disponering av offentlige midler, og et trygt valg som gir flere barn tilgang til personlige datamaskiner de kan benytte både på skolen og hjemme.

Rettberg burde heie på slike fremskritt fremfor å spre frykt og være bremsekloss.