Lokale politikere bestemmer om man ønsker bompenger eller ikke, sier regjeringen. Det er løgn.

I disse dager arrangeres det aksjoner mot økte bompenger og flere bomstasjoner i mange norske byer. Felles for dem alle er at mange føler de allerede betaler nok. Selv om jeg ikke har sympati for aksjonsformen, har jeg sympati for budskapet.

Regjeringen har flere ganger påstått at det er opp til lokale politikere å bestemme om man ønsker bompenger eller ikke. Det er i beste fall en feilslått kommunikasjonsstrategi, i verste fall løgnaktig. Alternativet til bompenger i Bergen er å kutte i antall lærere på barneskolen, skru ned grunnbemanningen på sykehjemmene, eller legge ned bofellesskap for mennesker med utviklingshemninger. Det er helt uforsvarlig og åpenbart ikke ønskelig.

Et annet alternativ er å skrinlegge Ringveg øst, Bybanen til Åsane og flere sykkelveier. Men hvem vil det?

Under forrige Høyre-styre i byen vår var luften helseskadelig om vinteren, næringstrafikken tapte millioner på uendelige køer, mens familier fikk mindre tid sammen fordi de brukte ettermiddagene i kø på vei hjem.

Siden Arbeiderpartiet vant valget i 2015, har vi fått på plass nesten 500 nye bussavganger i bergensområdet, klimagassutslippene går ned, og byluften er renere. Det er en utvikling som må fortsette.

Det tredje alternativet er at staten betaler mer for viktige prosjekter på Vestlandet. Bybanen er et klimatiltak i særklasse, og det skulle virkelig bare mangle at staten tok en større del av regningen. Da kunne vi bygget Bybanen videre, laget flere og bedre sykkelveier og utbedret veiene våre – og behovet for høyere bompenger og flere stasjoner ville vært langt lavere.

Dessverre virker det som Erna har glemt hvor hun kommer fra. Arbeiderpartiet på Stortinget foreslo at staten skulle ta en større del av regningen. Høyre og Fremskrittspartiet stemte nei. Vi vet at jo mer staten betaler, jo mindre betaler bergenserne.

Mitt budskap er enkelt: Pung ut, Erna!