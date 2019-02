Ikke svikt elevene

Kjære karriereveileder: Du har et stort ansvar. Ikke misbruk det.

UTDATERT: Karriereveiledningen er ekstremt dårlig og utdatert, og dette må endres, mener innsender. ARKIVILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

Marius Oliver Albrechtsen Fylkesstyremedlem, Elevorganisasjonen i Hordaland

Publisert 20. februar 2019







Husker du da du var 16 år? 16 år og på vei til karriereveilederen for å finne ut av hva du skulle gjøre med resten av livet ditt. Skulle du begynne på studiespesialisering? Eller skulle du begynne på yrkesfag?

I samtale med karriereveileder skal du få hjelp til å ta det valget som passer best for deg. Men mange elever får ikke kunnskapen som er nødvendig for å følge den utdanningen de ønsker, eller hjelp til å kartlegge hva de ønsker.

Da Simen var 16 år var han også på dette kontoret. Da fikk han høre at han var for smart til å ta yrkesfag. Nå jobber han som lærling i Veidekke, og stortrives. Dette viser at karriereveiledningen på skolen er for dårlig. Det er ekstremt problematisk at elever blir så vranglært.

Dette kan føre til at de vil mistrives med valgene. Det er negativt for elevene å bruke flere år på noe som de ikke ønsker å bruke tid på. Det er også negativt for samfunnet da det kan få elever til å droppe ut; noe som fører til at vi må bruke ressurser på dem.

Mangelen på kunnskap og informasjon om muligheter får ofte elever til å velge vekk fagbrev. Dette vil også skape konsekvenser for samfunnet da det er veldig mange arbeidsplasser som krever fagbrev.

Jeg sitter som fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen og vi får stadig flere henvendelser om at veilederne prioriterer studiespesialisering ovenfor yrkesfag. De forteller at de ofte har fått høre det samme som meg: «Marius da, du som er så flink på skolen må ikke velge yrkesfag. Du vil havne i en liten bolk, men med studiespesialisering har du mulighet til å bli hva som helst.»

Til tross for dette valgte jeg yrkesfag ettersom jeg hadde en støttende familie i ryggen. Dessverre er ikke jeg det eneste offeret for dårlige karriereveiledere. Mange får ikke støtten de trenger på grunn av negative fordommer mot yrkesfag.

Ved å velge yrkesfag lukker du ikke dørene, men åpner dem. Yrkesfag er nemlig blitt en av de mest ettertraktede utdanningene i landet og i arbeidslivet. Det finnes også ulike ordninger som styrker yrkesfag. Noen av dem er: y-veien, realkompetansevurdering og rett til påbygg etter fagbrev. I tillegg krever mange arbeidsstillinger fagbrev, og man kan på ingen måte få fagbrev uten å gå yrkesfag.

Resultatene av dårlig karriereveiledning fører til mangel på fagarbeidere. Vi ser at det er flere og flere som velger vekk yrkesfag og fagbrev. Dette øker med så store tall at ifølge SSB vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i Norge innen 2035.

Du som karriereveileder har et ansvar, ikke misbruk det. Jeg vil ikke se elever komme opp i situasjoner som min eller Simen sin. Elever må få kunnskapen som er nødvendig for å velge riktig, og lærere og rådgivere trenger et krav om kompetanse slik at de klarer å leve opp til ansvaret de får. Vi må få vekk de utdaterte meningene om yrkesfag.