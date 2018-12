Det er synd at private firmaer kan ødelegge den fantastiske dugnaden vi har i Bergen.

Jeg leser i BT 28. november at de nye bomstasjonene i Bergen er utsatt i tre måneder fordi et privat firma ikke klarer å skaffe materiell som trengs for å få dem ferdige. Byråd Anna Elisa Tryti er bekymret over at kommunen kan tape opp mot 90 millioner kroner på utsettelsen.

Det er synd at private firmaer kan ødelegge den fantastiske dugnaden vi har i Bergen. Før vi startet med bompengedugnad, var det lite veibygging i byen vår.

Vi har sett at det har vært aksjoner mot bompenger og nye stasjoner, men vi har også sett at for eksempel besteforeldre for bompenger har motaksjonert.

Jeg har snakket med flere pensjonister og bilister som synes det er svært leit med utsettelsen, og vil på vegne av dem fremme følgende forslag som vi håper byråd Tryti kan få gjennomført: Lag en vipps-konto som alle vi som ønsker å delta i dugnaden kan bruke. Da vil det nok være mulig å unngå tapet. Her kan også kommunen og andre statlige organer med elbiler delta.