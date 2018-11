DEBATT: Jeg kom ut på Facebook, men i Tanzania handler det kanskje enda mer om å tørre å komme ut av sin egen husdør.

Seint i mai 2018 tok jeg mitt livs største og beste avgjørelse. Jeg åpnet meg for allmennheten om min seksualitet, som jeg hadde vært hemmelig sikker på i syv år allerede. Jeg hadde muligheten, og jeg tok den – til slutt. Jeg kan takke Norge for det.

Dessverre erfarer vi ofte at ikke alle er like heldige. Denne uken annonserte guvernøren i den tanzanianske byen Dar-es-Salaam at et team er satt sammen for å jakte på og arrestere landets homofile. Ikke bare hindrer det åpenhet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner verden over, men det er også et direkte brudd på menneskerettighetene som vi så sterkt og godt ellers klarer å forholde oss til her til lands.

Tenk om du, Erna Solberg, hadde brukt like mye krefter på å slå et slag for hele verdens menneskerettigheter, som du gjør for Norge sine. Gi tanzanianske homofile muligheten til å leve som seg selv, gjør det du kan for at de skal ha samme mulighet som jeg hadde.

Jeg kom ut på Facebook, men i Tanzania handler det kanskje enda mer om å tørre å komme ut av sin egen husdør. Synet på homofili i Tanzania er mye verre enn det de fleste nordmenn har.

Homofili er ulovlig i Tanzania og har en strafferamme på opp til livsvarig fengsel for seksuelle handlinger mellom menn. Slik bør det ikke være. Erna Solberg har makten til å bidra til en endring. En endring vi heldigvis fikk for lenge siden i Norge.

Vi gir bistand på nesten 374 millioner kroner til et land som mer eller mindre brenner menneskerettighetserklæringen rett foran ansiktene våre, og vi gjør ikke noe som helst med det. Hvorfor? Når ble norske interesser og ønsket om å vike fra konflikt viktigere enn rettferdighet og grunnleggende rettigheter for våre verdensborgere?

Erna Solberg: Du kan være det Norge valgte deg for å være: Rettferdig, medmenneskelig og en livredder.

Så mens jeg tørker vekk de siste tårene over det dypt urettferdige som nå finner sted i Tanzania, kan du, Erna, gruble over hvordan du kan gi folket i Tanzania en grunn til å takke deg.