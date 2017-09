Kunnskapsløs og egoistisk? Det kan faktisk se sånn ut, Heidi Norby Lunde.

I Bergens Tidende 18. september åpenbarer stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, sin indignasjon over å bli fremstilt som kunnskapsløs og egoistisk fordi hun stemmer blått.

Nordby Lunde har et poeng. Hun har ofte det når hun skriver. Samtidig blir hennes rosenrøde fremstilling av det norske samfunnet, og hennes nærmest ironiserende avfeiing av Stoltenberg og Støres advarsler om et mer brutalt og kaldere samfunn, for lettvint. Om det noen gang har vært en gruppe i det norske samfunnet som bør avkreves å «ta avstand» er det den blåblå regjeringen. De bør ta avstand fra en del av sine egne velgere.

Hele innlegget er skrevet med et perspektiv trygt plassert i den hvite, vellykkede, middelklassens dominante majoritetskultur. Og for alle oss som tilhører den gruppen, er det lett å kjenne seg igjen i beskrivelsene av verdens lykkeligste land hvor økonomien går bra og planene for nye motorveier ligger klare på samferdselsministerens kontor. Men er ikke nettopp dette snevre perspektivet et uttrykk for enten kunnskapsløshet, egoisme eller en blanding av de to?

For samtidig som Nordby Lunde avfeier advarslene fra politiske meningsmotstandere, mottar en av Norges flotteste, modigste og viktigste samfunnsdebattanter følgende melding:

«Du burde voldtas hardt. Jeg ville ikke gjort det for jeg liker ikke negerkjæringer som deg. Bare stå der og se stolt inn i kamera men du har inGENTING å værestolt over, i ikke med negerhud og tørkle. Er du trang? Håper det for da vil det gjøre ekstra vondt., du skal bløog negerfitta di skal revne. Jeg skal voldta deg med en kaktus! Bra vi har blåblå regjering og Frp, de skal skylle vekk parasitter som deg NN stgg navn til og med»

Dette er ingen enestående melding. Mottakeren er jevnlig opptatt med å anmelde hatytringer og trusler. Slike grusomme holdninger og ytringer fremkommer også i noen av Facebookgruppene dedikert til hyllest av enkelte deler av regjeringens medlemmer og politikk, slik for eksempel Jarl Wåge har kunnet sjokkere oss med etter å ha besøkt åpne, men grumsete deler av vårt digitale samfunn.

Alarmerende er det også når voksne mennesker som kom til Norge som flyktninger i barneårene forteller at de nå – for første gang i hele sitt liv – ikke lenger føler seg velkommen i, eller som en del av, det norske samfunnet. Da har vi feilet grovt, og vi har skapt et kaldere samfunn. Så er det selvfølgelig ikke sånn at vi kan påvise en årsakssammenheng mellom blåblå regjering og økende, brutalisert rasisme i Norge. Og det er der Nordby Lunde har et godt poeng i sin tekst. Jeg er overbevist om at Nordby Lunde, Statsministeren, Høyres statsråder og det overveiende flertallet av Høyres velgere finner hatytringene fra Norges brunsvidde elementer like forkastelige som meg.

Samtidig er det noen sammenhenger her som vi må tørre å peke på: Det er nemlig sånn at de hatefulle ytringenes avsendere regelmessig viser at det nettopp er i det blåblå regjeringspartiet, Frp, de finner legitimitet for sine holdninger og handlinger, slik sitatet over er et eksempel på. Og det er sånn at Høyre velger å gjøre Frp til regjeringspartner. Det er også sånn at Høyre helt siden valgnederlaget i 2009 har ført en systematisk hvitvaskingskampanje der alle spørsmål om hva Høyre kan akseptere av sin nye samarbeidspartner, har blitt besvart med variasjoner over temaet «vi kjenner Frp som et seriøst parti som vi samarbeider godt med. På noen områder har vi litt ulik politikk».

Beklager, men det er ikke godt nok! I arbeidet mot mobbing, snakker vi om den tause heiagjengen som gir plagerne og overgriperne makt. De som ikke sier fra, eller som velger å ikke vise at dette er galt ved å gå bort. Det er noen likhetstrekk her som en med hell kan ta inn over seg.

Det er faktisk ikke godt nok å si at den type hat enkelte av Norges samfunnsmedlemmer opplever daglig ikke er noe en støtter. Så lenge haterne finner begrunnelse for sine ytringer i et regjeringsparti, må regjeringen skyve dem bort. De må fortelle at det ikke finnes noe grunnlag i deres politikk for den type verdensbilde og menneskesyn. De må gjøre det klart at dette er velgere de ikke ønsker støtte fra. De må ta avstand. Avstand fra holdningene, avstand fra ytringene og avstand fra støtten de blir vist av denne gruppen ved stemmeurnene.

Når du gjør det, Heidi Nordby Lunde, og når du avkrever det samme av regjeringspartneren, Frp, kan jeg igjen se Høyre som et parti også for kunnskapsrike ikke-egoister.