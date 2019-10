Kurderne blir sveket av alle

Norge må bruke de kanaler vi har i Nato, FN og alle folkerettslige organer for å stoppe galskapen.

VEKKER MOTSTAND: Tyrkias invasjon av Syria har også ført til demonstrasjoner i Bergen. Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

Arild Holt-Jensen Professor emeritus i geografi

Den kurdiske YPG-militsen har vært den mest effektive styrken i kampen mot IS-terroristene i Syria. Som «takk» blir de sviktet av både Trump og Putin, som gir Erdogan frie hender i et tyrkisk angrep inn i den kurdiske delen av Syria. Kurderne holdes også utenfor i de fredsforhandlingene som pågår. Moralsk står kurderne sterkt, maktpolitisk taper de.

I dag bor det 30 millioner kurdere i Tyrkia, Irak, Iran og Syria; halvparten av dem bor i Tyrkia. Kurderne ble gjennom 400 år tvangsislamisert, og selv om flertallet nå er muslimer, blir de fortsatt undertrykt og diskriminert. Det kurdiske språket blir diskriminert, å lese kurdiske blader blir regnet som kriminalitet.

Den store kurdiske minoriteten i Tyrkia, som bor i de østlige delene av landet, ønsker kulturelt likeverd med tyrkerne og et demokratisk lokalt selvstyre. Forhandlinger om dette startet i 2013, men tok brått slutt i 2015, og de kurdiske lederne ble fengslet. Siden da har president Erdogan gjennomført en stadig kraftigere intern krig mot kurderne, en konflikt hvor over 40.000 mennesker er blitt drept.

Arild Holt-Jensen Privat

I den nordvestlige delen av Syria med grense til Tyrkia og Irak er hovedparten av lokalbefolkningen kurdere. De fleste er muslimer, men mange tilhører også andre religiøse grupper, som før-islamske kurdiske religioner, kristne og yasidier.

Terrororganisasjonen IS etablerte seg i deler av området, halshogg, skjøt ned og gjorde kvinner av andre trosretninger til sexslaver. Kurderne etablerte YPG-militsen, som med noe amerikansk støtte ble den mest effektive kampgruppen mot IS.

Kurdernes kamp mot IS ble et ledd i etableringen av demokratisk lokalstyre i det kurderne kaller Rojava i Syria. I Rojava inngår også Raqqa, hvor IS hadde etablert sitt terrorkalifat.

Det spesielle for lokalområdene i Rojava er at menn og kvinner er likestilte og alle minoritetsgrupper og religioner blir representert i lokalrådene. Kvinnene som inngår på lik linje med menn i YPG-militsen er et særlig effektivt våpen. Ytterliggående islamister frykter mer enn noe å bli drept av en kvinne!

Erdogan karakteriserer YPG som en terrororganisasjon i samarbeid med PKK i Tyrkia. Hans angrepskrig inn i Syria, som startet 9. oktober, har som formål å skape et cirka 30 kilometer bredt belte i Syria langs grensen til Tyrkia.

Her vil Erdogan bosette sunnimuslimske arabere og fjerne kurderne, spesielt de som tilhører spesielle kurdiske trosretninger.

Alle som ser kartet, skjønner at dette er opplegg til en ny kurdisk tragedie; Rojava er et smalt landområde, og et «nøytralt» belte langs grensen til Tyrkia utsletter kurdisk bosetting i et område de har bebodd i mange hundre år.

Etter avtale mellom Erdogan og Putin skal området patruljeres av tyrkisk-russiske styrker, og de kurdiske styrkene har alt trukket seg tilbake fra flere av grensebosettingene. Hva som vil skje med interneringsleirene for flere tusen IS-terrorister i «ingenmannsland», er uklart.

Norge må bruke alle de kanaler vi har i Nato, FN og alle folkerettslige organer for å stoppe galskapen. Norge må stanse all eksport av militært materiell til Tyrkia.

Det viktige for kurderne er at de blir likestilt med andre grupper og får en rolle i forhandlingene om fredsløsningen for Syria. Men faren er stor for at kurderne igjen blir glemt.

Publisert 28. oktober 2019 18:17