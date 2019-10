La Olav Kyrres gate bli gågate

Stengingen av gaten gir oss en gyllen mulighet til å tenke nytt.

GÅGATE: Målet må være å gjøre så mye som mulig av sentrumskjernen bil-, buss- og banefri, skriver Henry Berg. Eirik Brekke

Debattinnlegg

Henry Berg Bergen og Ap-politikar

Olav Kyrres gate ble stengt i april i år for opprustning og bedre tilrettelegging. Før gaten ble stengt var dette et av de største kollektivknutepunktene i Bergen, som ikke sjelden fremsto som ganske kaotisk med all busstrafikken som skulle presses gjennom den.

Siste status er at gaten realistisk sett åpnes igjen sommeren 2020. Stengingen av gaten og alternative holdeplasser for reisende gir oss en gyllen mulighet til å tenke alternativt.

Hva om man gjør Olav Kyrres gate til en permanent gågate med vekt på fremtidsrettet byutvikling? Berørte reisende jeg har snakket med sier at den midlertidige omleggingen av busstrasene fungerer aldeles utmerket.

Det må da være grunnlag for å stille følgende kontrollspørsmål: Foreligger det i det hele tatt gode grunner for at bussene igjen skal dominere Olav Kyrres gate?

Ved å gjøre gaten om til gågate vil man få et trafikkfritt område fra Torgallmenningen til og med Byparken. Det vil da kun gjenstå å gjøre Christie gate trafikkfri, så vil byen kunne smykke seg med et fantastisk sammenhengende friområde for byens folkeliv på strekningen frem til Bystasjonen.

Målet må jo fortsatt være å gjøre så mye som mulig av sentrumskjernen bil-, buss- og banefri. Behovet for dette vil bli større i takt med økende innbyggertall og flere besøkende.

Med en liten og særpreget sentrumskjerne, må vi fortsette arbeidet med å gjøre den mer og mer tilgjengelig for fritt og uforstyrret folkeliv i ulike varianter.

Publisert 22. oktober 2019 21:18