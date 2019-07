La oss kalle en spade en spade. Abort er avliving.

STÅ FOR DET: Både kvinnen selv og helsepersonellet må våge å stå for det de gjør, altså at de tar livet av et foster, som egentlig er et lite barn, skriver Tor Dag Kjosavik. Illustrasjonen viser et foster i naturtro størrelse i 12. uke, som er dagens grense for selvbestemt abort i Norge. byoutline Shutterstock

Tor Dag Kjosavik byoutline Privat

Tor Dag Kjosavik Pensjonert prest, Askøy

Da soknepresten i Fusa, Einar Ekerhovd, på Bergen Kvinnesaksforenings Facebook-sider kalte abort for drap, bad han om trøbbel. Ikke overraskende har han fått skarpe kommentarer både fra Norsk Kvinnesaksforening 25.06 og fra en prestekollega 02.07, som anklager ham for å dømme.

Jeg skriver ikke mitt innlegg for å argumentere for eller mot loven om selvbestemt abort, men jeg mener at de som forsvarer loven iallfall burde tåle å høre hva abort dreier seg om.

Ifølge min latinske ordbok betyr abortus for tidlig fødsel eller utdriving (av et foster). Å kalle abort for svangerskapsavbrudd er etter min mening ren ordforskjønnelse. Fosterreduksjon (fjerning av en tvilling), er ikke så mye bedre.

Feilen med ordbruken er at et svangerskap betraktes som en tilstand hos kvinnen. Siden hun har råderett over sin egen kropp, må hun også ha rett til å forandre på denne tilstanden. Men en kvinne som er blitt gravid, bærer et annet liv i livmoren sin, og livet vil vokse og til slutt presse seg ut om kvinnen ønsker det eller ikke.

Om vi skal kalle det drap er en annen sak. I så fall er det en type drap som er tillatt etter norsk lov. Jeg tror jeg vil foretrekke ordet avliving. Det er ikke kvinnen selv som foretar denne avlivingen, men helsepersonellet som enten skraper dette livet ut eller fjerner det ved hjelp av medikamenter. Men det er jo kvinnen selv som bestemmer at dette skal gjøres.

Vi må våge å kalle en spade for en spade. Det dreier seg ikke om å dømme eller fordømme. Men både kvinnen selv og helsepersonellet må våge å stå for det de gjør, altså at de tar livet av et foster, som egentlig er et lite barn. Med det utgangspunktet kan vi diskutere det moralske aspektet med handlingen.

Publisert 13. juli 2019 07:00

