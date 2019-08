Jeg har mest lyst til å gi min stemme til sofaen i år

Det er inkonsekvent at cruisebåtene i Bergen forurenser både sjø og luft, mens vi landfaste blir oppfordret til å stemme grønt og la være å spise rødt kjøtt.

VALG: Så til dere folkevalgte i Bergen, forklar meg en gang for alle hvordan ekstrem vekst i reiselivsbransjen er forenlig med alle de miljøkravene som stilles til oss vanlige borgere i denne byen? skriver Marlen Foseid. Bård Bøe

Debattinnlegg

Marlen Foseid Bergen

For mindre enn 2 timer siden

Det skal ikke være lett å være velger i Bergen. Vi blir innstendig bedt om å gi en stemme til klimaet 9. september, fordi det haster mer enn noen gang å redde kloden fra oppvarming.

Vi skal reise mindre med fly, unngå å kjøpe for mye klær, gjenbruke mest mulig, kjøpe elektrisk bil, kaste mindre mat, la være å spise kjøtt, særlig fra storfe, og så skal vi aller helst dyrke våre egne grønnsaker og bo tett i tett langs bybanen.

Er det noe jeg har glemt?

Listen over vår egen «skammelige» livsførsel er lengre enn lang. Pussig er det da å oppleve at de som sysler med reiselivsnæringen, ikke på noen måte ønsker å begrense cruisetrafikken til Bergen (og vestlandsfjordene). Utlendinger må jo få oppleve denne flotte delen av Norge, er det enstemmige mantraet fra den kanten.

Reiselivsnæringen skryter av at vi snart får landstrøm i alle cruisehavner, i hvert fall i de større, og i hvert fall i de mest besøkte vestlandsfjordene. Dette er blitt kronargumentet for å opprettholde cruisetrafikken slik den er i dag.

Hvor mange nautiske mil til havs denne landstrømmen varer, er kanskje litt mer uklart. Og at de fleste cruisebåtene går på tungolje så snart de er langt nok fra land, blir sjelden diskutert.

Brennpunktprogrammet til NRK på sin side dokumenterte at det gikk med tusen tonn drivstoff på en 14-dagers cruisetur langs norskekysten. Da var både svovelolje og dieselolje med i beregningen.

Og så en annen ting: Hva med tonnevis av restavfall fra cruisetrafikken? Her kan vi virkelig snakke om «all inclusive»: gråvann, svartvann (ren kloakk) og matavfall. Alt dette avfallet fra cruiseturister kan neppe lagres i tank under båten?

Nei, grensen for lagring er tre dager, så må båten på en eller annen måte bli kvitt avfallet. Siden grensen, og den er visst helt i henhold til gjeldende lovverk, ikke er mer enn 300 meter fra land, kan du regne med at fisken, det lille som er igjen av den, får servert sin daglige gallamiddag. Og så vidt meg fortalt, er det bare de store byene som henter avfall fra cruisebåtene.

Så til dere folkevalgte i Bergen, forklar meg en gang for alle hvordan ekstrem vekst i reiselivsbransjen er forenlig med alle de miljøkravene som stilles til oss vanlige borgere i denne byen?

Bergen har flest anløp av cruisebåter pr. år i Norge, de forurenser både sjø og luft, mens vi landfaste blir oppfordret til å stemme grønt og la være å spise rødt kjøtt.

Det er så naivt og inkonsekvent at jeg for min del har mest lyst til å gi min stemme til sofaen i år. Men for all del, folkens, godt valg!

Publisert 29. august 2019 10:48