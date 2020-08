Du store kineser, vi er alle sjanghaiet!

I Europa har vi latt oss bedøve og kan hende forføre av billige varer fra Kina.

Jens Lorentzen skriver at vi vet altfor lite om hva som skjer i Kina. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Jens Lorentzen Bergen

Det skjer mye i Kina vi ikke vet. Uheldigvis. Vi burde få et større innblikk i hva som foregår i verdens mest folkerike land. Er landet et diktatur eller et autokrati?

Når såkalte Kina-eksperter i NRK eller TV 2 skal opplyse om hva som skjer i Kina, får vi høre om forfølgelse av etniske minoriteter og ulydige elementer i ettpartistaten. Samtidig får vi høre at landet ruster opp militært, bygger baser i Sør-Kina-havet, har ambisjoner om å bli verdens mektigste land og bygger 1200 nye forurensende kullkraftverk for å få fart på en sviktende økonomisk vekst.

Opplysningene fra mediene blir ofte gjentatte klisjeer som ikke gir oss innsikt i hva som egentlig skjer i dette landet, og hva som er landets egentlige hensikter i Russland, Europa eller Afrika. Vi vet hvilke hensikter de har i Taiwan og Hongkong.

En soldat fra Folkets frigjøringshær foran et bilde av president Xi Jinping i Hongkong. Foto: TYRONE SIU/X02605

Kinas store leder heter Xi Jinping. Han er folkerepublikkens president, generalsekretær i kommunistpartiet og leder av den sentrale militærkommisjonen.

Den kinesiske drømmen er å overta rollen som verdens mektigste land både økonomisk og politisk. For å oppnå dette målet, har Xi Jinping meislet ut en strategi, der kjøp av utenlandsk industri og teknologi er et av virkemidlene.

Kina har vært, og er, økonomisk offensiv ved å kjøpe seg billig inn i utenlandske foretak som er rammet av den pågående økonomiske nedturen skapt av covid-19-pandemien. Samtidig kjøper Kina opp havner og terminaler for å få kontroll over lands infrastruktur.

I Afrika er det i tillegg en storstilt bygging av jernbaner som skal frakte råvarer frem til kinesiske eide havner. På mange måter kopierer Kina de tidligere europeiske koloniherrenes handlemønster i Afrika.

Xi Jinping ble valgt til president i Folkerepublikken Kina i 2013. Foto: Ng Han Guan/TT/ NTB scanpix

Covid-19 oppsto på et matmarked som selger levende dyr til menneskemat. Hvor lenge ble pandemien holdt hemmelig av kinesiske myndigheter? I dag er hele kloden fanget inn av denne pandemien.

Mange mener at spredningen kunne vært unngått, dersom kinesiske myndigheter hadde reagert raskere og vist en større grad av åpenhet om pandemiens omfang på kinesisk jord. Men åpenhet om interne kinesiske anliggender er ikke vanlig i dette landet.

Vi vet ikke hvor mange som sitter fengslet på grunn av sin politiske overbevisning. Vi vet ikke hvor mange etniske minoritets grupper som er forvist, internert eller drept de siste årene. Og vi vet ikke hvordan maktspill og intriger foregår i det kinesiske kommunistiske partiet.

Endimensjonale økonomer har priset den globale frihandel. Dette har gitt økonomisk vekst og jubel på verdens børser. I Europa har vi latt oss bedøve og kan hende forføre av billige varer fra Kina. Vi er nærmest blitt sjanghaiet inn i et forbruksmønster skapt av den billige arbeidskraften i Kina.

Europas avhengighet til alle typer produkter produsert i Kina, ble åpenbar under pandemien. Mange så plutselig at europeiske land burde gjenoppta sin industriproduksjon og sin produksjon av alle typer nøkkelprodukter.

Du store kineser, den europeiske avhengigheten til Kina var blitt altomfattende.