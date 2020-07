Derfor vekker nynorsk så sterke kjensler

Eit barn skal ikkje måtte kjempe for å skrive sitt eige skriftspråk.

Debattinnlegg

Maria Helena K. Nerhus Student, Bergen Arkitektskole

BT-kommentator Anne Rokkan luftar nokre kjappe replikkar om nynorsk laurdag 18.07. Ho undrar seg over at målrørsla spirar og gror, medan nynorskandelen stuper i skulen. «Hva er egentlig greien med nynorsk?» spør ho.

Som nynorskbrukar vil eg dele nokre refleksjonar om korleis dette heng i hop:

Som Rokkan sjølv peiker på, er nynorsk meir enn skriftleg kommunikasjon. Nynorsken rommar norsk kulturhistorie, landskap og tankesett. Den let oss skildre verda her og no, og koplar oss samstundes til dei som har vore før oss.

I tillegg til dette er nynorsk altså eit verktøy som let meg uttrykke meg skriftleg i ei form som samsvarar med korleis eg tenkjer og snakkar. Den største verdien ved det norske skriftspråket er at der er to: Bokmål og nynorsk uttrykker ulike aspekt ved den same kulturen. Dessverre erfarer eg at dei to skriftspråka ikkje får spele på lag.

For meg starta det allereie i barnehagen i Sandviken, der eldre, kule gutar mobba meg for dialekta mi. Eg følte meg annleis, endå eg var fullt klar over at det fanst ein heil stad der alle snakka som meg og at det ikkje var noko rart med verken besteforeldra mine eller dei andre.

Då eg skulle byrje på barneskulen, mobiliserte engasjerte foreldre frå heile bykjernen seg for å etablere ein nynorskklasse ved Krohnengen skole. Mange timar arbeid gjekk med, og ein klasse med ti elevar frå ymse nabolag i sentrum vart samla.

I klassen hadde me det veldig kjekt i lag, men fotball- og idrettsgutane vart terga av lagkameratane. Konfrontert med nynorskord som «røyndom» og «kjærleik», og stadig spurt kva det betydde, kika dei i golvet og raudna. Elevar frå dei andre klassane gjorde som Rokkan, og dikta opp ord for å etterlikne.

Endå kor fint me hadde det i den «rare klassen», var desse kommentarane ei stadig påminning om at me var annleis. Det var flautt og utrygt. To tredjedelar av nynorskelevane gjekk over til bokmål som skriftspråk på ungdomsskulen.

Eg valde nynorsk. No var både nynorsk- og bokmålselevar samla i eitt klasserom. Me hadde ein inspirerande norsklærar som var like dedikert til begge skriftspråk og behandla oss likt. I andre fag fekk me automatisk eigne prøvar på nynorsk.

Men på vidaregåande endra det seg igjen. Sjølvsikre bokmålselevar, gjerne stjerneelevar eg såg opp til, hadde negative haldningar til nynorsk og tilsynelatande ingen motivasjon til å sette seg inn denne delen av kulturhistoria si. Lærarane visste ikkje eingong kva for elevar som hadde nynorsk eller bokmål.

Norskklassen på vidaregåande var styrt av ein eldre erkebergensar som, på lik linje med Rokkan, føretrekte det franske språket. Fransk har assosiasjonar til klasse, god vin og sexy Paris, nynorsk til hutrande fiskarbønder og rasfarlege fjordbotnar.

Ho rett ut beklaga seg då norsktimane skulle dreie seg om nynorsk, og støtta dei brautande elevane som skreik ut at dei ikkje likte dette skriftspråket. Det var meiningslaust. «Kva er deira greie med nynorsk?» hugsar eg at eg tenkte.

Midt i alt dette, drukna nynorsken. Eg vart sett i ein situasjon der det å få utdanning på mitt eige skriftspråk fordra at eg stadig måtte minne på og etterlyse – slik foreldra mine måtte for å få etablert ein nynorskklasse. Nok ei motbør for ein syttenåring med tenåringsdrama!

Slik vert det når utdanningsmiljøet i Norge let politiske haldningar om sidemål fargelegge og spreie usikkerheit og skam nedover systemet. Slike erfaringar set preg. Ein må ha bein i nasen for å stå opp mot lærarar og andre for å krevje sin plass. Det er ikkje berre på skulebenken, det held fram i arbeidslivet, sosiale medium og i mediebiletet.

Nynorsken er ein kampsak fordi eg må kjempe. Nynorsken er ein lidenskap fordi den er meg.

Det dreier seg om haldningar. For majoriteten handlar det ikkje alltid om noko djupare enn ein irriterande standpunktkarakter, som i Rokkans tilfelle, eller at ein ikkje har interesse for å lære noko som «liknar svensk». Når dei berre får servert «Spynorsk Mordbok», kan eg forstå frustrasjonen, for nynorsken rommar jo så mykje meir.

Det hadde sjølvsagt vore lettast om bokmålselevane kunne sleppe å stri med a-infinitivar, hokjønn og «an-be-heit-else». Men tenk om dei hadde fått heile den kulturelle innpakkinga servert saman med grammatikken, om dei vart gjort merksame på koplinga mellom nynorske ord og landskapet, samfunnet og historia. Om dei fekk erfare det poetiske potensialet i nynorsken og kor presist ein kan få sagt noko på dette skriftspråket. Denne forståinga krev meir enn fem timar norsk i veka, uansett kor lidenskapeleg læraren er.

For minoriteten handlar dette om å få aksept i kvardagen, om at ein kjenner seg neglisjert i dei dominerande samfunnsnormene og retusjert vekk frå familiebiletet. Ein skal ikkje bli møtt med negativitet og motstand eller måtte kjempe for å få tilgang på ein så grunnleggande rett som å skrive sitt eige skriftspråk.

Det er ikkje lett å stå åleine. Ein står sterkare i lag. Det er då enklare som vaksen å melde seg inn i Noregs Mållag, for å vise at nynorsk stadig er relevant, endå den sit fast i ein flaskehals i undervisningsrommet.

Eg håpar at ein bevisstgjering og ein erkjenning av kulturhistoria kan kaste eit nytt lys på korleis ein skriv og formidlar nynorsk.

Eg ønskjer at mine born og deira klassekameratar kan få ein positiv introduksjon til nynorsk på ein skule i Bergen. Det ligg eit håp i å samle seg under ei sterk stemme som kan bane veg. Det er viktig for meg at komande generasjonar lærer seg å kjenne verdiane som nynorsken rommar. Derfor meiner eg at arbeidet Noregs Mållag gjer er særskild viktig.