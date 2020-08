Nei, BT, Sivilforsvaret har ikke «ubetydelige oppdrag»

Den viktigste oppgaven i fredstid er å hjelpe til i alle tenkelige og utenkelige situasjoner.

Sivilforsvaret pumpet vann fra utebassenget etter storflommen på Voss i 2014. I snitt bidrar Sivilforsvaret i over 200 hendelser hvert år, skriver DSB-direktør Elisabeth S. Aarsæther. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Elisabeth S. Aarsæther Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sivilforsvaret fungerer ikke, skriver kommentator Jens Kihl i BT 5. august. Selv om han beskriver noen relevante utfordringer, bommer han på beredskapsplanken. Sivilforsvaret er i høyeste grad en viktig ressurs i arbeidet med å håndtere små og store kriser.

Om lag 8000 kvinner og menn, fra Lindesnes i sør til Honningsvåg i nord, er tjenestepliktige i Sivilforsvaret – en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Antallet oppdrag varierer, men i snitt bidrar Sivilforsvaret i over 200 hendelser hvert år. Og behovet øker, skal vi tro anmodningene om hjelp, som kommer fra norske kommuner, fylkesmenn og, ikke minst, fra nødetatene selv.

Tilbakemeldingene DSB får er i all hovedsak positive: Sivilforsvaret er profesjonelle og pålitelige, og de tjenestepliktige viser et sterkt engasjement.

Sivilforsvarets oppgave i fredstid er å hjelpe til i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Fra å lete etter den eldre, demente mannen som har gått seg bort, til å slokke brann i skog og mark. Fra å hindre flomvann fra å ødelegge lokalsamfunn, til å evakuere hus som er i ferd med å rase ut.

Kort sagt: Sivilforsvaret kommer når lokale beredskapsressurser ikke makter alt alene. De kommer raskt med et bredt spekter av kompetanse, og de kjenner sine lokalsamfunn. Nettopp dét er Sivilforsvarets styrke!

Sivilforsvaret skal bli enda viktigere, skriver DSB-direktør Elisabeth S. Aarsæther. Foto: DSB

Tidligere i sommer besøkte jeg Sivilforsvaret i Vest-Finnmark. I løpet av noen svært krevende junidager, var tjenestepliktige og ansatte involvert i både søk, håndtering av skred, forurensning og flom. I tillegg etablerte de en renseplass for helikopter og mannskap i 330-skvadronen på Banak, i forbindelse med covid-19-situasjonen.

Åpenbart viktige bidrag i noe av det mest krevende som kan ramme et lokalsamfunn: Flere parallelle hendelser, der mange roper på hjelp samtidig.

Andre steder i landet bidro Sivilforsvaret med grensekontroll og etablering av feltsykehus, i myndighetenes arbeid med å håndtere koronapandemien.

Så, Bergens Tidende, dette er ikke «ubetydelige oppdrag». Dette er tvert imot svært viktig innsats i den store, men til dels usynlige krisen landet vårt står i. Og jeg er imponert over de tjenestepliktige. Jeg berøres av deres historier som ofte handler om kulde, tretthet, sterke inntrykk og lange dager. Dette er historier som også fortelles med en berettiget stolthet.

Selvsagt har også Sivilforsvaret sine utfordringer, og Kihl peker på tema som ligger i min innkurv.

Oppgavene er store, og hvis det skulle bli krig i Norge, må mannskapene trenes og brukes annerledes enn i dag, som i så mange andre deler av beredskapen i Norge.

Likevel skal vi ikke glemme at en viktig del av oppdraget nettopp er å trene på krigsoppgaver, selv om de kan føles veldig langt unna.

Vi må derfor bruke noen av ressursene på kunnskap vi forhåpentligvis aldri får bruk for, all den tid ingen kjenner fremtiden. Og det er ingen hemmelighet at vi gjerne skulle hatt flere dager til både opplæring og øvelser, eller at utstyrsparken begynner å bli gammel.

Derfor er vi glade for at Sivilforsvaret nylig fikk 30 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Disse kommer på toppen av 2020-budsjettet på totalt 292 millioner kroner.

Verden endrer seg raskt – og det må Sivilforsvaret også gjøre, hvis vi skal kunne løse oppgavene som samfunnet forventer. Det er ingen liten utfordring, men så skal vi heller ikke løse alt på egen hånd, for ingen er best alene. Ei heller politi, helse eller brann, som stadig kaller på Sivilforsvarets ressurser.

Sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, jobber DSB med å se på hvordan fremtidens sivilforsvar skal være, slik at vi får mest og best mulig beredskap for hver krone vi investerer i vår felles trygghet.

Slik at Sivilforsvaret blir enda viktigere, enn det allerede er.