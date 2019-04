Ålesund er like viktig som Kvinnherad

Mediepolitikken bør støtte opp under journalistikken, ikke spesielt utvalgte medier, skriver BTs sjefredaktør i et svar til Tomas Bruvik.

TØFFERE: En lite dristig spådom er at mindre aviser vil få det langt tøffere i årene fremover. Det er her mediemeldingen svikter, skriver BTs sjefredaktør. Foto: Vegar Valde (arkiv

Øyulf Hjertenes Sjefredaktør

Bergens Tidende slår et slag for omvendt Robin Hood-politikk, hevder styreleder i landslaget for lokalaviser, og redaktør i Kvinnheringen, Tomas Bruvik.

Det er feil. BT slår et slag for likebehandling. Noen aviser er ikke viktigere enn andre. Både lokalaviser, meningsbærende aviser og distrikts- og regionaviser er viktige i det norske demokratiet, hver på sin måte.

Men i mediemeldingen fra Kulturdepartementet er det lokalavisene og de meningsbærende avisene som prioriteres, ved siden av NRK og TV 2. De 10–12 distrikts- og regionavisene i Norge, som Nordlys, Adresseavisen, Sunnmørsposten og Fædrelandsvennen, skal klare seg alene. Det er en forskjellsbehandling som er vanskelig å forstå. Det er også en undervurdering av hva disse redaksjonene faktisk betyr som vaktbikkjer i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Kristiansand.

Hvis journalistikk og stemmer fra Nord-Norge og Midt-Norge skal få gjennomslag nasjonalt, så trenger vi også sterke aviser som Nordlys og Adresseavisen ute i regionene. Derfor er disse avisene avgjørende viktig for det norske mediemangfoldet. Nordlys og Adresseavisen oppfyller en like viktig samfunnsfunksjon som lokalavisene og som Oslo-aviser som Dagsavisen og Klassekampen.

Tomas Bruvik forsøker å gjøre denne diskusjonen til en diskusjon om BT. Dette handler ikke om BT. Vi ber ikke om pressestøtte. Bergens Tidende er den største avisen utenfor Oslo, og er pr. i dag en av få aviser som har gode forutsetninger for å klare å finansiere journalistikken i en digital verden. Det beste er også å klare seg selv.

En lite dristig spådom er at mindre aviser vil få det langt tøffere i årene fremover. De digitale inntektene er for små til å bære sterke redaksjonelle miljøer. Det er her mediemeldingen svikter: Den tar ikke inn over seg de voldsomme endringene avisene står overfor i årene som kommer.

I en digital verden vil aviser som Sunnmørsposten og Haugesunds Avis trenge like mye hjelp som Kvinnheringen og Klassekampen, i hvert fall hvis de redaksjonelle miljøene skal bevares på et noenlunde nivå. Men enn så lenge er det aviser som Kvinnheringen og Klassekampen, samt NRK og TV 2, som prioriteres i mediepolitikken.

Denne fundamentale utfordringen svarer ikke mediemeldingen på. Det er ikke bra. Å påpeke dette er ikke et angrep på Kvinnheringen eller på norske lokalaviser generelt.

Samfunnsoppdraget i Ålesund er like viktig som samfunnsoppdraget i Kvinnherad og i Oslo.

