Du er så mye mer enn en skoleelev

«En skole for alle», sier politikere. «En skole for mange», sier jeg. Men hva med resten da?

SKOLETRIVSEL: Slutt å lære ungdom at skoleprestasjoner er viktigere enn å få sove om natten. At prøven i morgen er viktigere enn fotballtreningen, skriver Cecilie Borsholm Vik. Foto: SCANPIX

Cecilie Borsholm Vik Skoleelev på videregående

Det er ikke en selvfølge at man trives på skolebenken. At man etter ungdomsskolen er sikker på hva man vil videre i livet, eller i det hele tatt vet om man ønsker å gå yrkesfag eller studiespesialiserende som 16-åring. Det kan godt være at man ikke mestrer skolen i det hele tatt.

«Men hvis du er så lite motivert, hvorfor dropper du ikke ut, da?». Det er ikke så enkelt, skjønner dere. Selvsagt kan du bare droppe videregående, hvis du er sliten og lei. Problemet er bare at dersom man dropper ut, har man ikke så veldig mange muligheter. Man hører noen suksesshistorier i ny og ne, men saken er at man i realiteten trenger generell studiekompetanse for de fleste utdanningene her til lands, og veien til et fagbrev er heller ikke enkel.

Skolen må bygge mennesker som er rustet til de utfordringene som venter i livet, ikke bygge skoleflinke jenter og gutter som har fokus på egne prestasjoner. Skolen burde handle mer om mangfold, mennesket og relasjoner og mindre om algebra og norrøn mytologi. Slutt å lære ungdom at skoleprestasjoner er viktigere enn å få sove om natten. At prøven i morgen er viktigere enn fotballtreningen. Og at det sosiale livet vårt burde nedprioriteres. Man skal kunne ha et liv selv om man er skoleelev.

Skolen er ikke et sted for alle. Det er ikke alle som passer inn i de forventningene som stilles til skoleelever. Skolen er mer enn mattetimene, historieprøven og norskleksene. Det er en plattform for sosial utvikling. Den vi formes til og den vi en gang i fremtiden blir, avhenger ikke kun av resultatene vi fikk på skolen. Det er vanskelig å tro på det når du står i situasjonen selv. Alt står ikke på den innleveringen i norsk eller matteprøven. Du er så mye mer enn det.

Så dra på den kjøretimen som gjør at du går glipp av de siste 15 minuttene av skoledagen, sov noen ekstra timer istedenfor å sitte oppe og øve til en meningsløs diktat. Dra på den demonstrasjonen som gjør at du får fravær.

Det er mye viktigere at du er deg selv, finner meningen i ditt liv og utvikler deg som menneske. Ikke bare på skolebenken, men også i det virkelige livet.

