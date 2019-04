Vi skygger ikke unna ekstreme holdninger

DEBATT: Ved universitetet skal vi ikke kvie oss for å utfordre selv ytterliggående meninger.

ÅPEN DEBATT: Vi må utfordre kunnskapsfornektelse, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Med en skremmende fremvekst av kunnskapsfornektere og grobunn for falske nyheter, er det farlig å lukke øynene, tie og ignorere disse. Min frykt er at det vil bidra til flere ekkokammer og et mer polarisert samfunn. Ikke la irrasjonelle og radikale krefter vokse i fred i det skjulte.

BTs leder 01.04 skriver: «Å fornekte holocaust er i sin natur antisemittisk. Fenomenet bør så absolutt være av interesse for forskere, men problemet løses ikke i en debatt.»

Debatt og samtale med fornektere av holocaust vil neppe medføre at de endrer syn. De lar seg heller overbevise av konspirasjonsteorier og er sjelden lydhøre overfor historiefaglige fakta. Flere historikere påpeker korrekt i VG at holocaustfornektere er «en politisk motivert form for historieforfalskning[…]». Nettopp derfor er det viktig å forstå hvordan slike holdninger og syn kan få grobunn. Det gjør også holocaustfornektere til et skremmende eksempel på de ytterste konsekvensene av kunnskapsfornektelse og ekstreme holdninger i samfunnet.

Kunnskapsfornektere, «fake news» og alternative fakta; dette er reelle utfordringer for et samfunn som i større grad enn noen gang er avhengig av beslutninger fattet på et solid kunnskapsgrunnlag. Da er det avgjørende å forstå hvorfor enkelte avviser etablert kunnskap, enten det er holocaust- eller klimafornektere eller vaksinemotstandere.

Når noen fornekter fakta og objektive sannheter, er det vår rolle å finne ut hvorfor og hva det fører med seg. Ved universitetet skal vi ikke kvie oss for å utfordre selv ytterliggående meninger.

Som kunnskapsforvaltere motarbeider vi spredningen av faktafornektelse, derfor skygger vi heller ikke unna samfunnets mer ekstreme holdninger. Universitetet legitimerer ikke meninger ved å avholde debatter; vi utfordrer. Det viser snarere at man er bevisst at holdningene finnes.

Det vil være naivt å tro at saklige argumenter overtaler alle til å endre ståsted, men å feie kunnskapsfornektere under teppet er rett og slett for risikabelt.

