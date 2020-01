Ikke sy puter under terroristers armer

Valg må få konsekvenser.

REAGERER: Det er gode grunner til at de fleste land har som prinsipp at man ikke skal forhandle med terrorister, skriver Silje Hjemdal (Frp). På bildet ser vi den såkalte IS-kvinnen som norske myndigheter har fraktet tilbake til Norge. Foto: Privat/Aftenposten

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Vestland Frp

Fremskrittspartiet er opptatt av å trekke en krystallklar linje om hvor vi bør plassere oss som nasjon: Ja til å hente tilbake uskyldige barn og nei til å hente tilbake en person som har vendt Norge og vestlige verdier ryggen ved å slutte seg til terrororganisasjoner.

Grunnet internasjonale lover kan ikke norske statsborgere nektes adgang til riket, og som en rettsstat er det ingen tvil om at IS-terroristen skal etterforskes og dømmes i henhold til lov. Det som rokker ved min rettferdighetssans er at norske myndigheter gjør særskilte unntak, og yter ekstraordinær innsats for en IS-terrorist som bruker sine barn som gisler.

Dermed syr norske myndigheter puter under terroristers armer.

Det dreier seg om en kvinne som bruker sine barn som forhandlingskort, en handling som innebærer at barnas liv ble satt i fare. Det var en samlet regjering som ønsket å hjelpe barna til kvinnen – barn som selvsagt er helt uskyldige. Men terroristen nektet. Enten skulle hun reddes, eller ingen.

Kvinnen brukte sine barn som gisler for å berge sitt eget skinn. Dette er intet annet enn en kynisk utnyttelse av uskyldige barn. Da regjeringen brakte terroristen og hennes barn til Norge, godtok de samtidig at barn kan brukes som forhandlingskort. For Frp er det uaktuelt å utnytte barn på den måten.

Barn burde holdes utenfor slikt, men nå frykter jeg at det er sendt signaler om at det er fritt frem å utnytte barn på en slik inhuman og hensynsløs måte. Dette kan ha skapt en svært uheldig presedens.

Silje Hjemdal (Frp) Foto: Ørjan Deisz

Min kollega og partifelle Roy Steffensen skrev på Twitter at «Regjeringen forhandlet med en terrorist. Terroristen vant». Dette viser ett av prinsippene som gjør at jeg og resten av Frp er grunnleggende uenig i avgjørelsen om å hente en IS-terrorist til Norge.

Det er gode grunner til at de fleste land, etterretningstjenester og militære har som prinsipp at man ikke under noen omstendighet skal forhandle med terrorister. Dersom man åpner for å forhandle med terrorister, blir agendaen satt av en motpart som ikke har noen skrupler.

Da har man åpnet en dør som fører samfunnet inn på et farlig spor. Det siviliserte samfunn kan best stå opp mot terrorisme ved å nekte å forhandle med dem.

Fremskrittspartiet tar alltid ofrenes side og personlig er jeg ikke i tvil om hvem som er ofrene i denne saken: Det er barna til kvinnen, for ikke å snakke om de mange tusen som er drept, torturert eller voldtatt i IS-kalifatet.

Som IS-kriger eller IS-sympatisør har man valgt å forlate et demokrati og alle verdiene vi står for som et sivilisert samfunn til fordel for et grufullt terrorregime. Da Siv Jensen på Frps årsmøte i fjor tok et knallhardt oppgjør med norske kvinner som har sluttet seg til IS, var hennes poeng at de ikke kan forvente at samfunnet de har vendt ryggen skal ønske dem velkommen med åpne armer.

Valg skal ha konsekvenser. IS-sympatisører og IS-krigere vil bli pågrepet og etterforsket. Dersom de har vært medlem i IS skal de i fengsel, og barna deres vil bli tatt hånd om av barnevernet.

De som har dratt til Syria og Irak for å delta i verdens verste terrororganisasjon, har tatt et aktivt valg om å forlate den frie og vestlige verden med velstand og trygghet for et kvinneundertrykkende og menneskefiendtlig samfunn.

Nå som IS-kvinnen endte opp med å bli hjulpet til Norge av norske myndigheter, kommer hun til å bli etterforsket og dømt i henhold til lov etter rettsstatlige og demokratiske prinsipper – de samme prinsippene hun kjempet for å frarøve andre.

