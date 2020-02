Trym Aafløy, du kan ikke lenger sparke oppover mot «eliten»

Denne oppdelingen mellom «oss» og «dem» kommer det ingenting godt ut av.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

OFRER MYE: Vi bruker fritiden vår på å lese sakspapirer og delta på politiske møter fordi vi vil bidra til å gjøre lokalsamfunnet vårt bedre, skriver August Simonsen (V). Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

August Simonsen Student og bystyrerepresentant for Venstre

Det er ikke helt enkelt å forstå hva Trym Aafløy (FMB) egentlig vil sitt innlegg i BT 1. februar. Men det virker for meg som at han forsøker å fremstille byens lokalpolitikere som en «elite» som mangler kontakt med «folket». Dessverre for Aafløy stemmer ikke kartet hans med terrenget.

I forrige bystyremøte deltok elever, studenter, lærere, Nav-konsulenter, biologer, bussjåfører, sykepleiere, prester, frisører, fagforeningsfolk, revisorer, jordmødre og pensjonister. Er vi ikke vanlige nok for deg, Aafløy?

Når Aafløy forutsetter at det finnes en kløft mellom «oss» og «dem», ser han spøkelser på høylys dag. Denne kløften finnes ikke. Det store flertallet av folkevalgte i Bergen bystyre, meg selv inkludert, er hobbypolitikere.

Vi bruker fritiden vår på å lese sakspapirer og delta på politiske møter fordi vi vil bidra til å gjøre lokalsamfunnet vårt bedre.

Det er noe paradoksalt ved at en heltidspolitiker, som tjener over en million i året og som hadde klippekort til avisforsidene i valgkampen, tror at han fortsatt kan sparke oppover mot «eliten».

Og enda vanskeligere er det å forstå hvordan jeg, en student som bor på et seks kvadratmeter stort rom i kollektiv, skal være en del av den virkelighetsfjerne «eliten» i den samme historiefortellingen.

Denne oppdelingen mellom «oss» og «dem» kommer det ingenting godt ut av. Å dele folk opp i ulike grupper, og sette disse gruppene opp mot hverandre, er populistenes fremste virkemiddel. Oppskriften er enkel, men den fungerer. Alle populister forteller den samme historien: Problemet er at «de» som styrer ikke forstår «oss», altså folket.

Dette kan fungere godt til å sanke stemmer på kort sikt, men på lengre sikt fører den til et mer ugjestmildt debattklima og økt politikerforakt. En slik utvikling har vi alle et ansvar for å motvirke – også Trym Aafløy.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 06:05

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt