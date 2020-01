Hva er det med bergensere og vann?

Den rare trangen dere har til å fylle igjen åpne vannflater, er vrien å forstå.

«TRENEZIA»: Istedenfor å bevare det historiske Store Lungegårdsvannet, kryr det av kreative ideer som reduserer vannspeilet til et minimum, skriver østlendingen Marlen Foseid. Foto: Waugh Thistleton Architects (Illustrasjon)

Marlen Foseid Østlending i Bergen

Ok, jeg kan forstå at dere er lei regnet, men derfra og til den rare trangen dere har til å fylle igjen åpne vannflater, den er vrien å forstå.

I alle andre land det er mulig å sammenlikne seg med, og også land som ikke er så sammenliknbare, er vannflater en verdifull juvel som pleies og bevares. I Bergen gjør dere det helt motsatt.

Istedenfor å bygge boliger med «waterfront», beholder dere godsterminalen. Og istedenfor å bevare det historiske og vakre Store Lungegårdsvannet, kryr det av kreative ideer som reduserer vannspeilet til et minimum.

La meg ta den ene kreative ideen først: En arkitektkonkurranse for å bygge strandlinje! Men hva i all verden skal vi med sandstrand, når vannet som grenser til stranden er kategorisert som brakkvann? Og hvorfor skal vi ha en sandstrand i en by som har drøssevis av badeplasser bare en liten busstur unna? Og hva skal vi med en sandstrand som fører til ytterligere utfylling, og ødelegger alt liv som måtte befinne seg i dette vannet?

Er det av hensyn til miljøet vi utrydder artsmangfoldet i Store Lungegårdsvannet?

Så til den andre kreative ideen: Å bygge en by i Store Lungegårdsvannet? For å markedsføre forslaget, bruker man argumentene miljø, selvsagt, og barn, ikke fullt så selvsagt.

Det skal bli billige boliger for barnefamilier der ute på vannet. La oss før vi bruker ordet «billig», få høre hvor mye grunninvesteringene blir i antall kroner for å få prosjektet i havn. Etter det vi skjønner, er det grunninvesteringene som bestemmer den endelige prisen på boenheten.

Det andre leddet i markedsføringen er å skyve barnefamilier foran seg for å få gjennomslag. Bergen er i dag ingen by for barnefamilier, men for turister. Det finnes snart ikke annet enn hoteller og restauranter i bykjernen.

Harald Schjelderup, som leder av BOB, hvorfor satser du ikke på å verne vannet og bygge leiligheter der godsterminalen ligger i dag?

Dette kunne tross alt blitt det fineste boligområdet i Bergen sentrum!

BT presiserer: I en tidligere utgave av innlegget kunne det misforstås at Harald Schjelderup har politiske verv i Bergen kommune. Det har han ikke. Det er også statlige myndigheter som har bestemt at godsterminalen skal bli værende på Nygårdstangen.

