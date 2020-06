Jeg var mot Bybanen, helt til jeg prøvde den

Bybanen slo meg som et nytteløst prosjekt, og jeg hadde absolutt ikke troen.

Birgit Opheim var imot Bybanen, men etter å ha prøvd den til og fra jobb, er hun frelst. Foto: Ørjan Deisz

Birgit Opheim Bybanetilhenger, Arna

Jeg var oppgitt over det enorme pengesluket og alle eiendommene som ville gå med i dragsuget. En dårlig idé, hele bybaneprosjektet, var mitt klare standpunkt.

Metro kunne vært noe, tenkte jeg. Høyhastighet under bakken, som i London. Men en bane over bakken som skulle bruke sååå lang tid til Flesland, nei, hvorfor skulle bergenserne ha interesse av det? Enda et transportmiddel som albuer seg frem i bybildet?

Slik jeg så det, nådde ikke Bybanen metroen til anklene engang. For mens metroen regjerer eneveldig i underverdenen, må en bybane ta hensyn.

Men så skjedde det noe.

Jeg skulle ta min første tur. Fireåringen og jeg tok toget fra Arna til sentrum ene og alene for å teste ut «vidunderet». Vi var absolutt ikke pionérer. Heller etternølere, vil jeg si, men det var kanskje bare å forvente, min skeptiske holdning tatt i betraktning.

Den ble forsterket allerede ved første billettkjøp. Enkeltskyss?!? Går det an å gjøre ting mer komplisert, tenkte jeg. Jeg skal da bare kjøpe en billett. Heldigvis sto det folk som kunne hjelpe en mor i nød som måtte la første bane passere, for å rekke å gå lovlig på neste.

Birgit Opheim Foto: Privat

Da skjedde det. Vi gikk på, hånd i hånd, lillegutt og jeg. Fant oss en toseter og satte oss ned. Storøyde stirret vi ut på byen vår, mens en kvinnestemme meldte stasjonene.

På Nesttun gikk vi av. Det var målet vårt. Her, på et bakeri, kjøpte vi boller, som avtalt. Vi satt ikke lenge, for egentlig trippet vi vel bare begge to etter å komme oss på Bybanen igjen.

Ti år etter åpningen er sannheten at Bybanen har sjarmert meg i senk. Vi har fått noe helt annet enn en metro, vi har fått noe vakkert, som har glidd perfekt inn i miljøet.

Jeg liker at Bybanen har tatt sin synlige, stolte plass i Bergen og heier på nye ruter. Jeg er stolt og glad over at Bryggen er på Unescos verdensarvliste, og kan godt tenkte meg å se den oftere fra et vindu på Bybanen.

Slik kan Bybanen ta oss med til det som var, det som er og det som kommer i Bergen.

Jeg kan ikke rutetider. Jeg sjekker ikke tider. Det trengs ikke, for det kommer alltid en bane. Selv bruker jeg Bybanen til og fra jobben hver dag. Av og til flere ganger daglig, dersom jeg har ærend eller oppdrag i sentrum.

De gangene jeg ikke har månedskort, som nå i koronatiden, gjør det meg opprørt at vi som er så heldige å bo i Arna og har tog som kollektivtransport, ikke får overgang på vår enkeltbillett. Vi bor i en bydel i Bergen!

Når sant skal sies, får jeg sjelden sitteplass, men for mitt vedkommende går det helt fint. Jeg er kun med i fire stopp. Men jeg kommer til å fortsette med den frimodige vanen jeg har lagt meg til:

Å kommandere de påstigende ved Nonnester om å gå lenger inn i første vogn, slik at alle kommer med.

