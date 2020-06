KrF har plass til Jens Kihl og alle andre

«Støy» og stråmenn blir brukt som hersketeknikk mot dei som tør å meine annleis enn fleirtalet.

Det som tiltalar oss med KrF, er viljen partiet har til å tenkje ideologisk og prinsipielt om dei store spørsmåla, skriv innsendarane. På biletet er leiartrioen Ingelin Noresjø (fra v.), Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Trude Brosvik, gruppeleiar Vestland KrF. Astrid Aa. Byrknes, gruppeleiar Alver KrF

Jens Kihl smell av ei breiside mot KrF og treffer der det gjer mest vondt. Vi innrømmer det. Slik han i innlegget innrømmer at det ikkje er nokon grunn til å teikne ein karikatur av KrF.

Trass i dette, er innlegget fylt av lettvint variasjon over temaet at KrF berre er oppteken av abort, og dermed er mot likestilling, og at KrF driv med dobbelkommunikasjon (dobbelmoral?), når partiet vil ha eit «samfunn med plass til alle» og «mangfald».

KrF er ikkje eit parti som berre har kjempa mot abort. KrF er partiet som prioriterer familiane og eineforsørgjarar spesielt, og har arbeidd for betre ordningar for dei som får born, særleg born med ekstra utfordringar.

KrF kjempar også for eit likeverdsamfunn med rett til liv for alle, uansett alder, kjønn, etnisk tilhøyrsle, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.

Det er krevjande i norsk politikk å stå for, og forvente forståing og støtte for, at livet startar ved unnfanginga og varer til naturleg død.

«Støy» og stråmenn blir brukte som hersketeknikk mot dei som torer å meine annleis enn fleirtalet. Og den fungerer særleg godt, viss den kan koplast til påstått (dobbel-)moral og ein meir eller mindre opplevd kritikk mot eigne verdiar.

Trude Brosvik (frå v.) og Astrid Aa. Byrknes Foto: Privat / Hordaland fylkeskommune

Her kan KrF bli betre. Vi er og skal vere tydelege på kvar vi hentar våre verdiar frå, og korleis det formar politiske standpunkt.

Men det gir oss ikkje rett til å seie at andre sine verdiar er feile, for dei hentar kanskje inspirasjon frå andre kjelder eller tolkingar.

Ved stortingsbehandlinga av bioteknologilova uttrykte alle parti vilje til at samfunnet skulle ha plass til alle, og støtta opp om mangfald.

Det forplikta eit samla storting. Vi må som samfunn aldri kome dit at økonomi og ressursar skal avgjere livets rett, anten det er i starten, midt i eller på slutten av livet.

Det som tiltalar oss med KrF, er viljen partiet har til å tenkje ideologisk og prinsipielt om dei store spørsmåla.

Det gjer til dømes at viktige verdiar som likestilling, må målast mot andre viktige verdiar som menneskeverd, og svaret klør ikkje alltid i øyra.

Det er bra at Jens Kihl skriv om KrF, for det viser at partiet har ein funksjon og vekkjer debatt. Likesæle og stille ville vore langt verre for eit politisk parti.