Gi oss et ekstra ungdomsskoleår

Vi må lære av danskene.

Et ellevte år på ungdomsskolen vil først og fremst ha effekt for elever som sliter faglig, skriver innsenderne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix (illustrasjon)

Debattinnlegg

Daniel Finsrud og Andreas Falke Medlemmer av arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre

Forholdene er lagt til rette for at de fleste elever i den videregående skolen gjennomfører på normert tid. Likevel er det ifølge SSB bare tre av fire elever som fullfører innen fem år.

En av årsakene til at mange sliter på videregående, er den store overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, både faglig og sosialt.

Derfor er ikke spørsmålet om vi skal innføre et ekstra skoleår mellom ungdomsskole og videregående for dem som trenger det, men hvor raskt vi kan få det på plass.

Det vil først og fremst ha en stor effekt for elever som sliter faglig, og som med stor sannsynlighet vil henge etter fra start i den videregående skolen.

Gjør man det, blir det bare vanskeligere å ta de andre igjen. Det kan lett skape en negativ spiral, hvor det bare blir vanskeligere og vanskeligere å prestere.

Andreas Falke (fra v.) og Daniel Finsrud Foto: Privat

Det er dessverre slik at en av de største grunnene til at elever dropper ut av videregående skole, er at de ikke lenger ser en mulighet for å prestere. Det ellevte skoleåret kan være med på å forhindre dette, ved å sørge for at ingen henger etter allerede før skolen starter.

Vi må se og lære av Danmark, som allerede har et tilbud om et ellevte skoleår. Her benyttet i 2017 rundt halvparten av elevene seg av et tilbud som kalles Efterskolen. Slik kan de forsikre seg om at de kan alt som trengs, eller få enda mer dybde i fag de interesserer seg for.

Det er på høy tid at vi låner denne ideen fra Danmark, og starter arbeidet for få et liknende tilbud i Norge; et tilbud som både hjelper elever faglig og sosialt.

For den desidert beste investeringen vi kan gjøre, er å investere i alle elevers skolegang og alle elevers fremtid.