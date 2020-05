Den store stygge ulven

Ekte menn skyter ikke ulv.

Innsenderen reagerer på BTs oppslag om ulven Lucky nylig. Foto: Faksimile, BT lørdag 23. mai 2020

Even Tesdal Simonsen Bergen

Jeg har ventet på det, dagen en ulv kom seg over fjellet, og for en forventet velkomst den fikk.

Aviser, som Bergens Tidende, er ikke sene med å starte skremsels­propagandaen, som bygger på livredde bønder og én ensom ulv fanget på viltkamera.

Ulven blir i BT-reportasjen 23. mai framstilt som dødsdømt massemorder av sau.

Even T. Simonsen Foto: Privat

Dagens sauer er blitt som veskehunder, avlet til å bli medgjørlige og forsvarsløse. Hvis bønder ikke orker eller ønsker å ta vare på sauene, kan man ikke i det minste drive sauedrift med sauer som faktisk er egnet til å leve i naturen?

Eller er dette bare en konspirasjon for å prøve å minske det svimlende antallet sauer som råtner på fryselager?

Støtten for tapte dyr gis over en lav sko fra staten uansett, men det er vel kanskje det det egentlig handler, penger.

Andre land i Europa har fått øynene opp for verdien av ulv som en naturlig del av et velfungerende økosystem. Ulvens rolle på toppen av næringskjeden har flere kritiske funksjoner, regulering av bestander slik at vi får balanserte antall dyr i en flokk og sunne dyr ved å ta ut gamle og syke individer.

Ulven er territoriale dyr, så frykten for at et område plutselig skal oversømmes av ulv er ubegrunnet. Hver flokk har et relativt stort geografisk territorium, som de beskytter mot andre ulveflokker.

Innsenderen mener debatten om ulv er basert på frykt, og at BT lager skremselspropaganda. Foto: Faksimile, BT lørdag 23. mai 2020

Dermed beveger unge ulver seg, på jakt etter å stifte en egen familie, inn i nye områder. Dette er situasjonen vi antageligvis har med å gjøre nå, med ulven som er observert på Vestlandet.

Mange EU-land har enten totalforbud eller restriktiv politikk mot skyting av ulv. Tyskland for eksempel, har siden slutten av 1990-tallet hatt en gradvis økning i antall ulver og har i dag en populasjon på rundt 105 flokker i 2018/2019, noe som utgjør mellom 400 og 1000 individer.

Nylig har det blitt gjort lovendringer i Tyskland som gjør det enklere å felle ulv, etter massivt press fra bønder, noe som også er situasjonen og utviklingen her hjemme.

Her i Norge er vi hysteriske over et antall på rundt 85. Hvor kommer denne frykten fra? Facebook-sider med slagord som «ekte mannfolk skyter ulv»? Jeg blir oppriktig flau.

Jeg skjønner at BT ønsker å produsere «klikksaker» basert på menneskers frykt for det ukjente, for selv å tjene penger. Dette er ikke noe nytt i mediene, men kanskje det er på tide å løfte blikket litt?

Til dere bønder der ute som ligger våken om nettene med angst for ulven, ta heller på dere skoene og pass på sauene deres. Eller gå til anskaffelse av saueraser som faktisk kan løpe fra en ulv, og som ikke dør av å falle over på ryggen. Slike typer villsau finnes, selv om den kanskje gir litt mindre påfyll av kjøtt til fryselagrene.

Debatten om dagens ulvepolitikk og rovdyrpolitikk er etter min mening høyst ubalansert og basert på mye fordommer og frykt.

Og nei, ekte menn skyter ikke ulv.