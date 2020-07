Uten fred - ingen framtid

Susanne Urban Rådsmedlem, Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

I «Opprop for systemendring» etterlyser organisasjoner, forskere og kjendiser et «nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv, uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser». Og i BT 12. juli anmoder Janet Wiberg, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen, om at 2021 bør bli året for et klimavalg.

Koronapandemien beviser at globale utfordringer må løses gjennom samarbeid – og at ressursene må flyttes fra våpenkappløp til menneskelig sikkerhet.

Men er jagerfly og stadig mer avanserte våpensystemer i blindsonen for miljøbevegelsen? Krig og militarisme ødelegger miljøet og truer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Militæret er en storforurenser ikke bare i krig, men også i fredstid, under utallige øvelser, på militærbaser og industri- og testområder verden over. En militarisert global økonomi ligger til grunn for en uforsvarlig ressurssløsing.

Vi trenger en omdisponering av ressurser fra krig og militarisme til fred, utvikling og miljø. Det er de tre pilarene FN bygger sine bærekraftsmål på. Norge, på sin side, er en oljenasjon. I tillegg ligger Norge på topp ti blant verdens land, målt i militærutgifter pr. innbygger.

Her gjelder det å flytte arbeidsplasser fra både oljenæring og militærsektoren over til fornybar energi, til utslippsreduksjon og til samarbeidsprosjekter på tvers av landegrenser.

Hvor holdbart er det at de best betalte jobbene er innenfor de områdene som truer fremtiden mest?