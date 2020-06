Vi trenger flere busser

Toppen er nådd for oss som daglig er avhengige av å ta bussen til og fra jobb.

Med kun halvparten av sitteplassene tilgjengelig, er det trangt om plassen på byens busser. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

Britt-Alis Birkeland Morvik

De siste ukene har passasjermengden på bussene økt kraftig, og overhold av smittevern er så å si helt umulig!

Daglig tar jeg linje 3, Støbotn-Sletten, for å komme meg frem og tilbake, og daglig opplever jeg at bussene kjører forbi busstopp etter busstopp, fordi de er overfylte.

Hva gjør jeg da? Jo, jeg trasker i vei mot byen, og håper på plass på neste stopp. Men nei, sjåførene vifter avvisende med hånden og signaliserer at det kommer en buss bak. Men også den kjører forbi, smekkfull av passasjerer.

Britt-Alis Birkeland Foto: Privat

40 minutter etter at jeg forsøkte å komme på bussen ved Statsarkivet, befinner jeg meg på et busstopp ved Bontelabo. Jeg strekker ut hånden som et signal om at jeg vil være med, i håp om å få plass. Jeg ser at også denne bussen er overfylt, men sjåføren stopper i hvert fall, og jeg vil hjem.

Jeg smetter inn og smyger til meg en ståplass, mens jeg prøver å puste mot vindusruten, og ikke mot mine medpassasjerer. Med holdbart er det ikke, så langt ifra!

Setene er tydelig merket med hvor man har lov å sitte, og det er langt frem til sjåføren. Han sitter trygt. På informasjonsskjermen står det at man må holde avstand, og Skyss takker passasjerer som ikke bruker bussen, hvis de kan ta annen transport.

Det informeres godt, og det ser så ryddig ut. Ordentlig pent faktisk! Intensjonen er god. Men i praksis, er det hele blitt tragisk! Det er umulig å overholde påbudene, og forsøket på smittevern er blitt en stor vits!

Sjåførene er satt til å gjøre en jobb, som er umulig å innfri. Hvem og hva skal de ta hensyn til? På min ferd hjem forsøker en mor med barn i barnevogn å få komme med.

Bussen er så å si allerede fylt til randen og sjåføren roper: «Ikke gå inn på bussen, det er ikke mer plass igjen».

Det sørgelige er at smittevernreglene allerede var overtrådt for fire busstopp siden. Midtgangen er helt full, og passasjerer står tett innpå de som sitter på setene.

Min sjåfør (stakkars), roper ut: «Dere er alle selv ansvarlig for å overholde smittevernreglene». Kan det bli mer ironisk? Det hele er jo en umulighet!

For saken er at sjåførene gjør sine vurderinger ganske ulikt. Noen av dem ser ut til å tenke: «Jeg får ta dem på, de ser svette og slitne ut». Andre tenker gjerne: «Nei, jeg har fått klare påbud!»

Som busspassasjer har jeg kjøpt en vare, som ofte bare blir levert delvis. Da må det være lov å klage. Når skal dere sette inn flere busser, Skyss? Behovet er skrikende!

Camilla Lundberg Berntzen, kommunikasjonsrådgiver i Skyss, svarer.

Vi er også veldig bekymret for situasjonen. Passasjertallene har vært stadig økende, til tross for nasjonale helseråd om at folk må reise minst mulig og fortsette med hjemmekontor.

Sjåførene og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å holde hjulene i gang, men kapasiteten om bord er inntil videre redusert for å ivareta smittevernreglene. Vi har dermed bare plass til halvparten så mange passasjerer som vanlig på hvert transportmiddel.

Nå er vi i tillegg inne i sommerruteproduksjon, og selv om all erfaring tilsier at antall reisende vil gå ned nå når mange tar sommerferie, så vil vi likevel ha kapasitetsutfordringer siden annethvert sete ikke kan benyttes. Vi har prøvd å finne løsninger for å kunne avvikle sommerrutene på en annen måte i år, men det lot seg dessverre ikke gjøre.

Sommerruter er nødvendige ikke minst fordi operatørselskapene skal avvikle ferie. I år har operatørene og deres personell hatt en ekstra tøff vår, med mange krevende omlegginger. Økt sommertilbud ville også kostet ekstra, i en periode der vi fortsatt taper store summer på reduserte billettinntekter.

Passasjertallene har vært økende i vår/sommer, men vi venter en nedgang på 30–40 prosent i sommerukene. Vi ser allerede en nedgang i antall reisende fra forrige uke.

Vi må alle være med å ta et felles ansvar, følge gjeldende smittevernregler og ta hensyn til medpassasjerer og sjåfør. Ikke reis kollektivt med mindre du må, unngå rushtrafikk med mindre du skal på jobb eller har svært viktige ærend, og vent på neste avgang hvis du ser at det er fullt. Vi anbefaler også å sykle eller gå hvis du kan.

Bussjåførene har en svært krevende jobb for tiden, og de har ikke ansvar for smittevern om bord, men de kan gi beskjeder til reisende over mikrofon om nødvendig. De kan også kjøre forbi holdeplasser når bussen er full. Utover dette må folk selv ta ansvar for å holde avstand.

Samfunnet åpnes opp i stor grad opp igjen, mens smittevernkravene til kollektivtrafikken er uendret, det gir oss ekstra utfordringer. Vi har på langt nær plass til alle som vil reise med oss.

En dag blir dette enklere, men inntil videre trenger vi all hjelp for å holde avstand og unngå smitte. Takk for at du bidrar!