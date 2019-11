Slå ring om byens perle!

Skam over dem som vil tukle med våre klenodier!

UTSATT: Det er påfallende hvor mange kreative planer som opp gjennom årene er lansert for å ødelegge Store Lungegårdsvann, skriver innsenderen. Bård Bøe

Olav Garvik Møllendal

Når vi vandrer rundt Store Lungegårdsvann, registrerer vi at det skrumper, bit for bit, måned for måned. Billass etter billass med stein havner i vannet sør for ADO Arena. Slik har det pågått nå i noen år.

Da tenker jeg tilbake på et hyggelig løfte daværende fylkesmann Svein Alsaker ga for rundt ti år siden: Den gang skulle det endelig være slutt på å fylle igjen mer av Store Lungegårdsvann. Han mente det utvilsomt, og han hadde myndighet til å sette makt bak ordene.

Men fylkesmenn kommer og går, byrådspolitikere likeså. Lyspunktet midt i mørketiden er likevel de spenstige planer og vedtak om å lage en bystrand – en offentlig badestrand – ved foten av ADO Arena, slik at vi også utendørs kan bade og plaske av hjertens lyst sommerstid. Det er rett og slett et fabelaktig prosjekt!

Olav Garvik Arkivfoto: Bjørn Erik Larsen

Kan det ikke stanse med det? Eller er det fortsatt om å gjøre å ødelegge denne vakre perlen midt i byen? Kan vi ikke ta oss råd til å bevare Store Lungegårdsvann som det vakre naturinnslaget det fortsatt er, her midt mellom boliger og næringsbygg nær sagt i alle retninger?

Eller skal vi tillate at profitt og næringsvandalisme skal få florere uhemmet mens politikere stadig slumrer rundt møtebordene?

Skam over dem som vil tukle med våre klenodier!

I et raskt tilbakeblikk er det påfallende hvor mange kreative, og ikke minst luftige planer som opp gjennom årene er lansert for å ødelegge Store Lungegårdsvann.

Det begynte på slutten av 1960-tallet da pater Edvard Vogt, som menig bystyrerepresentant for Venstre, ivret sterkt for å tappe ut hele vannet og omgjøre det til parkområde!

Noen år etter kom en geskjeftig ingeniør på banen med en litt annen vri. Han ville også tappe ut vannet, men jevne ut og asfaltere bunnen for å gi plass til blant annet sykehjem og andre offentlige bygg.

Seinere er det fortrinnsvis høyrefolk som har gjort seg interessante. Den ellers så forstandige Jens Lorentzen ville i 1987 lage en stor øy på 55 mål som han kalte «Hansastaden Lungegaardshavn Bergen Sentrum».

I 1992 fikk vi innblikk i et pussig prosjekt som gikk ut på å bygge et flytende idrettsanlegg med fotballbane midt i vannet. Sportsklubben Brann på gyngende grunn?

I nyere tid, i 2016, kom også daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen på vegne av Bergen Høyre med forslag om at dette vakre vannet burde gi plass for en stor øy. To år tidligere hadde Unge Høyre tatt skrittet fullt ut og foreslått at hele Store Lungegårdsvann burde fylles ut og gi plass til boliger.

Det er heldigvis blitt med alle fantasifostrene. Men i sommer var det virkelig grunn til å sperre øynene opp. Da var det selveste seriøse Bob som lanserte ideen om en flytende bydel med plass til 1500 boliger.

Den ble presentert som «kanalby» og til og med gitt navnet «Trenezia». Jeg måtte smile. Men like etter steilte jeg da en av direktørene i selskapet plumpet til med at vannet «ligger der som en oase, og inviterer til boligbygging».

Hvor tåpelig går det an å tenke, og å uttale seg offentlig?

Det har i ettertid vært påfallende stille om BoB-prosjektet. Men la oss være på vakt. Er det ikke selveste Harald Schjelderup, tidligere byrådsleder for Arbeiderpartiet, som styrer BoB-skuten og dermed har i oppdrag å påvirke byens politiske ledelse til å si ja og amen?

Han er en klok og sindig tungvekter fortsatt i sosialdemokratiet, den gode Schjelderup, så vi må ikke bli overrasket om han får gjennomslag i de regjerende politiske gemakker.

Bypolitikerne i Bergen er jo aldri lett å bli klok på, vet vi. For ikke så mange år siden var det en uhellig allianse av Høyre, Arbeiderpartiet og Frp som ga grønt lys for det famøse høyhusprosjektet i Møllendal. Den gang var det heldigvis en våken kommunalminister (Jan Tore Sanner) som satte foten ned.

Bør ikke alarmklokken ringe enda en gang?

Olav Garvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.

