Ikke bare skam deg. Gjør noe!

DEBATT: Skam deg over flyturen, men ta også et aktivt valg om å bidra til å endre systemet.

SKADER KLIMAET: Det nytter ikke å unnskylde sine egne dårlige handlinger ved å vise til andres dårlige handlinger, mener innsenderen. byoutline Paul Hanna, Reuters (Arkiv)

Mathias Juell Johnsen Siviløkonom med master i klima- og miljøpolitikk

«Inga skam å fly», sier usedvanlig bereiste Gunnar Garfors i sitt innlegg hos NRK Ytring. I realiteten skal du gjøre mer enn å bare skamme deg.

Garfors har vært i alle verdens land to ganger. Som en hjemmekjær nordmann kan jeg ikke annet enn å ta av meg solhatten, her jeg sitter i Yangon. Jeg er i Myanmar for å gjøre mitt første utenlandsoppdrag for Leger Uten Grenser, og har naturligvis etterlatt meg store mengder karbondioksid i atmosfæren på veien.

Jeg tar av meg hatten fordi jeg ikke kan begripe hvordan Garfors har orket all denne reisingen, ikke fordi jeg syntes resonnementet hans i NRK Ytring er av spesielt høy kvalitet.

Innlegget er så stappfullt av «whataboutism» og det man kan kalle «blåøyd naivitet» at jeg har vanskelig for å tro at en ressurssterk person som Garfors kan ha skrevet noe slikt av andre grunner en fortrenging av dårlig samvittighet.

Hva er «whataboutism»? Vi har nok alle gjort det, det å unnskylde egne dårlige handlinger ved å peke på andres dårlige handlinger. Det finnes alltid noen som er verre enn en selv. For Garfors sitt vedkommende er det snakk om alle verdens militærmakter og betongindustrien. Intet mindre.

Det er helt absurd. For det første er vi nødt til å redusere utslipp i alle sektorer, i alle verdens land, dersom vi skal unngå potensielt katastrofale klimaendringer. Garfors krever at alle andre skal gå før oss som reiser med fly.

Hva er mest realistisk? At vi alle kan fly mindre på privaten, eller at stormakter som USA, Kina og Russland plutselig skal redusere sine forsvarsbudsjetter i en tid der alle snakker om å ruste opp? At vi kan ta flere møter over Skype, eller at de ørten påbegynte skyskraperne jeg har sett her i Bangkok skal settes på vent fordi betong forurenser så utrolig mye?

Jeg er enig med Garfors i at nedrustning og kontroll på utslipp til alle industrier er utrolig viktig. Det burde være noen av hovedmålene for vårt politiske engasjement, både nasjonalt og internasjonalt. Å bruke disse kampsakene som er argument for å fortsette med et avsindig stort personlig karbonbudsjett, er i midlertid å skyte seg selv i foten.

Det hjelper heller ikke å vise til interkulturell kommunikasjon som et middel for fred, slik Garfors gjør. Det at vi alle lærer hverandre bedre å kjenne på tvers av kulturer er viktig. Men ærlig talt.

Den umiddelbare effekten nordmenns utenlandsreiser har på verdens forsvarsbudsjett er nok forsvinnende liten, sammenlignet med den umiddelbare effekten av utslippene reisene våre har på klimaet. Og vi trenger umiddelbar effekt.

Jeg er som sagt på reise for Leger Uten Grenser. Jeg har stor tro på organisasjonen vår sitt arbeid. Likevel skal jeg på ingen måte hevde at min innsats har en påvirkning på verdensfreden og dermed militærmakters utslipp av klimagasser, større eller lik utslippene fra flyturene til og fra Myanmar.

Alt vi omgir oss med av utslippsintensiv adferd, det være seg kleskjøp, betongmiks, flyreiser, forsvar eller biff til middag, er en del av vårt nasjonale og internasjonale system. Det er drevet av menneskers behov, ikke en eller annen ondsinnet og grådig «mann på toppen». Det er dette systemet som må endres, fra topp til tå.

Det er vårt system, som vi må ta ansvar for.

Da gjelder de å ikke bortforklare egne flyreiser, ei heller å bli handlingslammet av skam. Skam deg over flyturen, men ta også et aktivt valg om å bidra til å endre systemet. Ikke bare gjennom kjøpekraften din, men gjennom det aller viktigste du kan bidra med: en grønn stemmeseddel og et grønt politisk engasjement.

