Mormor trenger en hånd å holde i

Vi må vurdere om tiltakene som er innført ved norske sykehjem, har uholdbare konsekvenser.

Åshild Torsnes Espeland håper det ikke er lenge til mormor Helga igjen kan ha oldebarnet Håvard på fanget. Foto: Privat

Debattinnlegg

Åshild Torsnes Espeland Skjold

Mormor på snart 95 år er kommet på sykehjem. Hun trengte det. Svekket av alderdom og sykdom, var det mange ting hun ikke lenger mestret.

Samtidig viste hun tydelig at hun satte pris på å få besøk av oss i familien. Det ga henne trygghet, gode samtaler og avbrekk fra ensomhet og engstelse.

Slik var det også da hun kom på sykehjem. Besøk av familien fikk henne til å kvikne til. Fra å sitte nedsunket i en stol i gangen eller stuen, rettet hun seg opp og kom oss i møte med et våkent blikk. Oldebarna fikk underholde med gjemsel i klesskapet, dans og sang.

Minstemann fikk sitte på fanget, slik han har gjort nesten ukentlig siden han ble født. Vi fikk gi henne en klem, holde henne i hånden og fortelle siste nytt.

Mange ganger ble det besøk uten så mye prat, bare å være til stede var fint. Uansett fikk hun kjenne at vi er glad i henne, og at hun hører til i vår familie!

Åshild Torsnes Espeland Foto: Privat

Nå vil sykehjemmet at vi skal kommunisere via nettbrett. Men hva gir lyd og bilde når synet og forståelsen for ord er sterkt svekket?

De har også lansert 15 minutters møter, maks en gang i uken, med to meters avstand. Møtene er uten håndhilsing, klem eller fysisk kontakt. Det passes på at reglene overholdes.

Men forståelsen for smittevern har ikke nådd inn hos mormor, og hennes største utfordring er ikke et virus, men ensomhet og alderdomssvakhet.

Hun trenger så sårt å kjenne vår kjærlighet. Det er flere år siden hun selv satte ord på at det hun lengter etter, er en hånd å holde i.

Oldebarna kan gi så mye glede, men den yngste generasjonen passer ikke inn i smitteverntiltakene. Sist jeg og et av oldebarna var på besøk, før koronaens inntog, fikk de to sitte skulder ved skulder, mens vi leste en barnebok sammen. Begge lot blikket gli over bildene og hørte på ordene jeg leste.

Hva fikk mormor ut av det? En herlig stund med varmen fra oldebarnets lille skulder mot armen sin, en felles opplevelse, min kjente stemme i bakgrunnen, og kanskje et glimt av himmelen som vi leste om. Jeg tror det er akkurat det hun trenger i disse dager.

Vi vet at hun ikke har lenge igjen, og at døden kan komme av mange andre årsaker enn covid-19. Det verste er ikke sykdom og død.

Det verste er at døden kan inntreffe uten at vi har fått tilbringe de siste ukene med vår kjære mormor. Vi vil at hun skal kjenne seg elsket og verdsatt, og at hun skal ha det godt på sine siste dager.

Nå er det på tide å vekte smitteverntiltakene mot effekten av dem. Et tiltak bør ikke settes i gang uten å vurdere hvilke konsekvenser det har. Det er på tide å vurdere om tiltakene som er innført ved norske sykehjem, har utilsiktede og uholdbare konsekvenser.

Smitterisikoen må ned på et nivå som er så lavt som praktisk mulig, men hva er praktisk? Full isolasjon er kanskje praktisk for sykehjemmene, men hvilke konsekvenser har det for dem som blir isolerte?

Hvordan vektes den psykiske belastningen til pleietrengende og pårørende mot isolasjonstiltaket som er innført?

For meg er ikke tiltakene som er innført, akseptable. Det er ikke greit å se, via Google Duo, at mormor sitter ensom i sin seng og visner. Den psykiske belastningen er for stor både for mormor, mamma, meg og for alle de andre beboere og pårørende.

Det blir for sent om vi skal vente på at hun blir definert som terminalpasient, for å få lov å komme henne nær. Det er kanskje allerede gjort uopprettelig skade.