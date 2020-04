Cannabisforbudet er en kostbar luksus

La samfunnet tjene, ikke bruke, penger på cannabis.

Cannabisforbudet koster samfunnet store summer. Thomas Kjøsnes mener Norge heller burde tjene penger på regulert salg. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Thomas Kjøsnes Foreningen Tryggere Ruspolitikk Vestland

I skrivende stund tjener man like mye på å selge ett gram cannabis som to fat nordsjøolje. Norge kan trenge nye milliardinntekter og færre utgifter, når vi nå går inn i økonomisk trange tider.

Til tross for å ha ført en «slå ned»-strategi med svært inngripende metoder overfor cannabis siden midten av 1960-tallet, har cannabisbruken bredt om seg og øker fortsatt. I dag flyter store summer inn i hendene på kriminelle organisasjoner som selger stoffet.

Pengene hvitvaskes og investeres i bygg- og anleggsbransjen og servicenæringen, hvor arbeidsmarkedskriminelle utkonkurrerer lovlydige bedrifter.

Ingen andre ulovlige rusmidler genererer like store inntekter for kriminelle som cannabis. Samtidig utgjør bruken ingen trussel mot folkehelsen. Canadiske forskere anslo for noen år siden at hver cannabisbruker ikke koster samfunnet mer enn cirka 150 kroner årlig i helseutgifter.

Mye kunne vært spart om vi hadde regulert cannabis på lik linje med andre risikable varer, slik som tobakk, alkohol eller legemidler.

Flere tusen arbeidsplasser kunne vært skapt innen produksjon, foredling, distribusjon og salg av cannabis. Ikke bare den rusgivende, men også den industrielle og medisinske.

I Colorado, som har en befolkning på størrelse med Norge, solgte man lovlig cannabis for 18 milliarder kroner i 2019. Med en modell liknende den vi har for alkohol og tobakk, ville godt over halvparten gått til staten som avgifter. Lovlig cannabis i kombinasjon med norsk natur ville vært en gullgruve for turistbransjen.

I dag velger vi bare kostnadene. Civita-rådgiverne Løkke og Ulserød anslo i 2015 at håndhevingen av narkotikaforbudet koster det norske samfunnet 3,1 milliarder kroner årlig. Mye går til å bekjempe cannabisverdens mest brukte illegale stoff.

Det gir oss en kostbar illusjon av kontroll. I fremtiden er det ikke sikkert at vi har råd til den.