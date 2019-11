Jeg gikk over til en gammel Nokia og fikk et bedre liv

Se opp, livet er her, nå!

VALG: Mikkel B.E. Nordtveit byttet bort smarttelefonen med denne «dumme» telefonen av eldre modell. Privat

Debattinnlegg

Mikkel B. E. Nordtveit Møhlenpris, Bergen

Smarttelefonen blir mer og mer brukt til praktiske ting i hverdagen. Vi bruker telefonen til bussbillett, bank og ikke minst sosiale medier. Ideen i seg selv er jo egentlig ganske genial, mobilen er et verktøy man kan bruke til mye her i livet, men kanskje det ble for mye?

Jeg føler at man i dag ikke kan gå igjennom en samtale uten at noen tar opp telefonen bare for å sjekke noe. Mobiltelefonen stjeler oppmerksomheten fra samtalen. Er det egentlig verdt det?

Man føler jo at man ikke helt finner roen før man vet hva beskjeden gjelder. Men det kan jo bare være at noen likte bilde ditt på Facebook. En «like» på Facebook får man ikke noe særlig ut av, man sitter ikke igjen med noe.

Men man kan virkelig sitte igjen med noe etter en god samtale med en venn det er lenge siden du har møtt. Da kan en varsling på telefonen virkelig forstyrre samtalen. Først skrudde jeg av varslinger på mobilen min, og følte ikke noe savn i det hele tatt.

Så valgte jeg å legge vekk smarttelefonen og byttet til en gammel Nokia. Vi blir lurt om hva som er viktigst. Jeg må faktisk innrømme at livet min har en bedre kvalitet nå.

Musikk er noe jeg virkelig er glad i, og Spotify er ikke tilgjengelig på Nokiaen. Men det går faktisk fint. Jeg føler meg mer til stede, og jeg setter pris på å lytte til fuglesang når jeg går på gaten.

Dersom folk skal ha tak i deg, da kan de like godt ringe deg. Det er også mye lettere å planlegge noe som skal skje i løpet av en mobilsamtale, ikke sant?

Jeg mener ikke at man skal kvitte seg med smarttelefonen, hvis man absolutt ikke ser nødvendighet i det, men kanskje du kan tenke deg litt om neste gang du plukker opp mobilen midt i en samtale?

