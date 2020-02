Vi glemmer alt om normal oppførsel

Det sies at for mange kokker lager mye søl, men det gjør jaggu meg for mange selvutnevnte reiseledere også.

Torbjørg Størkson er rammet av sandstormene i Las Palmas, og sitter reisefast. Hun mener mye kunne ha vært løst bedre fra både flyselskap og reiseoperatør. Foto: Privat

Torbjørg Størkson Bergen

Når du har sittet om bord i flyet i nesten to timer, uten at det har beveget seg en millimeter, da vet du at oddsene for at man får ta av, er små. Beskjeden om å forlate flyet kommer etter en liten evighet. Vi får ikke forlate Gran Canaria.

Vi venter i avgangshallen, men ingen befriende informasjon kommer. De stakkars flyplassansatte ser ut som stressede dyr som helst vil unngå flere henvendelser.

Allerede nå burde reiseselskapet sendt ut tekstmelding om at situasjonen er uoversiktlig. Svaret vi får er at de vil «komme tilbake til oss med ytterligere informasjon etter hvert».

Torbjørg Størkson Foto: Privat

Når hundrevis av charterturister blir samlet på en flyplass uten tilstrekkelige sitteplasser, kommer ubehaget snikende. I klassisk skandinavisk stil rigger flere seg til med øl og rødvinsglass, i alle fall de som er så heldige å ha kapret en plass ved flyplassens spisesteder.

Så begynner kampen om ladestasjoner og stikkontakter. Alle venter på melding fra sitt reiseselskap. Den tekstmeldingen kommer aldri for vårt vedkommende, og de få meldingene som kommer over høyttaleranlegget, er umulige å forstå når tusenvis av passasjerer er samlet i en stor brekende saueflokk.

Når vi endelig får tak i noen på flyplassen, får vi beskjed om å løpe til gaten så fort vi kan. Lettere sagt enn gjort når gangene er stappfulle av trøtte mennesker som alle slåss om å beholde sitt territorium.

Vi får beskjed om at de som skulle på vår flight, er sendt ned for å hente bagasjen. Kunne ikke reiseselskapet sendt ut info om det?

I uvisshet kjemper vi oss frem til bagasjebåndet, glemmer alt om normal oppførsel og løper over båndet for å nå riktig koffert, selv om vi vet at det strengt tatt ikke er lov.

Nå begynner svetten for alvor å melde sin ankomst. Vi følger det vi tror er riktig gruppe mennesker, men det skal vise seg å være lettere sagt enn gjort. Etter å ha løpt feil tre ganger (og i tillegg villedet en stakkars nordlending), så finner vi en informasjonsskranke.

Fortsatt ingen melding fra reiseselskapet. De stakkars, unge reiseguidene vet dessverre lite om hvor de skal henvise oss.

Vi tar sjansen på å finne bussen på egen hånd. Det er jo kjempelurt ettersom vi verken vet nummer på bussen, eller hvor bussen skal stå. Utenfor flyplassen ser vi ingen busser eller guider vi kan prate med. Med innbilt sand i øynene, står vi og klør oss i hodet. Hva nå?

Vi blir sendt frem og tilbake, mellom reiseoperatør og flyselskap, som i en fotballkamp med tiki-takaspill i særklasse. Konsekvensen er at vi ikke stoler på noen svar vi får, og det har spredt seg frustrasjon i reisegruppen.

Det sies at for mange kokker lager mye søl, men det gjør jaggu meg for mange selvutnevnte reiseledere også. Nordlendingen vi dro med oss tidligere innser at det er lite håp om å finne Nirvana i følge med oss, og han flykter til en ny gruppe så fort muligheten byr seg. Likevel, til slutt finner vi bussen.

Etter syv timer i uvisshet på flyplassen har vi flaks og får tildelt et hotellrom. Jeg sender min største medfølelse til de passasjerene som måtte overnatte på flyplassen.

Det blir en anstrengende natt, ettersom vi er livredde for å gå glipp av en melding om at flyet skal gå klokken 06 neste dag.

Ja ja, det er jo lov å håpe.

Når klokken nærmer seg 11 dagen etter, har vi fortsatt ikke hørt noe. Dette gjør meg irritert, og i et forsøk på å skaffe litt info satt jeg en hel time i telefonkø, før noen endelig tok telefonen.

Jeg ble så stresset at jeg kom borti en knapp, og samtalen ble brutt. Der og da vurderte jeg å kaste mobilen ut vinduet.

Nå sitter vi på hotellet og krysser fingre og tær for at vi skal få reise hjem i morgen.

Det viser det seg at vi ikke får. Etter tolv timer uten svar på chatten, fikk jeg endelig kontakt. Vi får ikke dra før i morgen kveld, og da må vi via Oslo.

Om den natten må tilbringes på gulvet på Gardermoen, har ikke reiseselskapet svart meg på.

Over og ut fra Las Palmas.

