Bergen må prioritere folk, syklister og gående

At det blir vanskeligere å parkere er en pisk for noen, men en gulrot for andre.

Ja, det regner i Bergen. Men «dårlig vær» kan ikke være unnskyldningen for at vi ikke skal ta grep, mener Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

BT-kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt påpeker helt korrekt i en kommentar 27.02 at det regner mye i Bergen, at biler spruter vann på gående, at fremmedparkering er et problem, og at mindre bil i Bergen er bra. De nye reglene for parkering i sentrale strøk håndterer et reelt problem med at mange ikke finner parkeringsplass i nærheten av der de bor.

Derfor er endringene i parkeringsforskriften også en etterlengtet endring for mange av beboerne i sentrum. Endringene gjør Bergen bedre for gående, bedrer luftkvaliteten, gir voksne og barn bedre plass i gatene, gjør trafikken tryggere, kutter utslipp og gir mindre støy.

Men forskriften handler også om at brannbiler skal komme seg lettere frem i trange gater med mange biler parkert på begge sider. Byen og sentrum er ikke, og skal ikke være, kun for dem som har råd til flere biler. Byen er også for dem som ikke vil ha bil og for dem som ikke har råd til bil.

Som byråd for hele Bergen er det på høy tid å prioritere spesielt en gruppe som kommentaren ikke nevner, nemlig syklistene.

Tjeldflåt slår fast at byrådet innfører et «parkeringsforbud» i sentrum. Det er i beste fall en vid definisjon. Det er en innskrenkning, ja, fra to til en bil på offentlig gategrunn. En etterlengtet innskrenkning vil mange mene, siden den gir mer plass til nettopp den gående og syklende befolkningen. Som attpåtil kanskje slipper å bli sprutet på av bilene som kjører forbi, slik Tjeldflåt problematiserer i sin kommentar.

I tillegg er det god dekning i parkeringshus, det er bra tilgang (og blir stadig bedre) på bildeling, og det kan selvsagt parkeres så mye man lyster og orker på privat grunn. Men på tross av alle de positive og umiddelbare virkningene av mindre bil i byen, konkluderer Tjeldflåt med at endringene kommer for fort.

Kommentaren overser dessuten det beste transportmiddelet vi mennesker har funnet opp, og som ofte er i direkte konflikt med bilen: Sykkelen. Bysykkelen, som byrådet satser videre på, har vært en massiv suksess. Skal syklistene frem, er også det viktigste å gjøre det tryggere for dem. Syklistene må få mer plass.

Ofte er dette i konflikt med gateparkering, spesielt når vi skal omgjøre mer av det kommunale veinettet til sykkelformål. Ved å nedprioritere bilen prioriterer vi sykkelen. Pisk for noen er gulrot for andre. Og ja, det regner vesentlig mer i Bergen enn for eksempel den tilnærmet bilfrie sykkelbyen Houten i Nederland. Det er ikke like flatt hos oss som i København. Men «dårlig vær» kan ikke være unnskyldningen for at vi ikke skal ta grep.

Ved å nedprioritere bilen prioriterer vi sykkelen, skriver Thor Haakon Bakke. Foto: Eirik Brekke

Kommentaren eksemplifiserer klassisk motstand mot endring som gir en moderne og grønn by. Ingen tiltak skal gjennomføres før alternativene er så gode at ingen yter motstand mot endringen. At endringen i seg selv fører til at alternativer som sykkel får bedre vilkår overses.

Vi ser ofte det samme i klimadebatten: Effektive tiltak skal ikke iverksettes om ikke absolutt alle stiller seg bak dem. Da blir terskelen fort høy, for effektiv klima- og miljøpolitikk må gjennomføres nå, ikke i en tenkt fremtid, det samme gjelder moderne bypolitikk.

I denne saken har endringene vært etterspurt av beboere og myndigheter, vært på høring og jobbet med over lang tid, og de nye reglene skal selvsagt evalueres.

Det er også noen nyanser som ikke er helt riktig gjengitt, for eksempel er det enklere å få midlertidig parkering i sone 2–7 enn det Tjeldflåt er klar over. I flere av sonene (8–29) kan det fremdeles gjesteparkeres i gatene, men alle må nå betale. I sentrumssonene vil det fremdeles være parkeringshus og plasser med avgiftsparkering.

Ja, det blir vanskeligere å parkere der man vil når man vil, men det er ikke kun en pisk, det er en gulrot for mange andre: Noens frihetsutfoldelse gjør andre mindre frie. Det burde kommentatorer i en liberal avis i langt større grad anerkjenne.

Dette byrådet kommer uansett til å fortsette å kjempe for løsninger som er ønsket av mange sentrumsbeboere – løsninger som gjør det lettere å sykle og gå, som gir plass til brannbiler i trange gater, og som kort og godt gir oss en bedre og mer miljøvennlig by.