Historiske NRK-program må ikke støve ned

Det burde være en del av NRK sitt samfunnsoppdrag å sørge for at viktige dramatiseringer fra vår felles historie til enhver tid er tilgjengelig.

Vidkun Quisling ble stilt for retten i august 1945 og dømt til døden for landssvik. I 1988 ble tv-serien «En liv, en rettssak» vist på NRK.

Debattinnlegg

Halfdan Wiik Bergen

Jeg har nettopp lest «Sosialisten» (2020), den nye boken om kringkastingsmannen og SV-politikeren Stein Ørnhøi. For en som har levd en stund, var det ikke minst kjekt å bli minnet om Ørnhøi som mannen bak flere store TV-produksjoner for NRK.

Blant dem er serien om rettssaken mot Vidkun Quisling, som ble sendt i februar/mars 1988. Vi var mange som fulgte interessert med på «Et liv, en rettssak», og den ble også godt mottatt av kritikerne. Noen av våre fremste historikere var med som konsulenter.

Men hva skjer når jeg tar kontakt med NRKs arkiv for å få hjelp til å finne tilbake til serien? Jo, da får jeg bare et kort svar om at «på grunn av rettighetsbegrensninger er den dessverre ikke tilgjengelig via vår avspiller».

Burde vi finne oss i dette? Burde det ikke være en del av NRK sitt samfunnsoppdrag å sørge for at viktige dramatiseringer fra vår felles historie til enhver tid er tilgjengelig? Bør de ikke ta seg bryet med å forhandle fram de nødvendige rettighetene som eventuelt mangler?

Quisling-serien kan i så fall være et godt sted å begynne. Jeg minner om at det nettopp i år er 75 år siden retten ble satt, og han ble henrettet.

La meg føye til at hvis det er mange NRK-programmer av historisk og kulturell verdi som blir liggende og støve ned, fordi NRK ikke har råd til å betale rettighetshaverne, så bør vel staten ta på seg oppgaven med å gjøre dette tilgjengelig for eierne av statsbedriften, nemlig det norske folk?

Har vi ingen kulturpolitikere som kan ta tak i denne saken?