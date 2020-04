Uforsvarlig å åpne barnehagene nå

Jeg er en av dem som ønsker barnet ditt velkommen tilbake, men jeg er kjemperedd.

Det er for tidlig å åpne barnehagene 20. april, mener Fenna Caspers. Foto: Privat

Debattinnlegg

Fenna Caspers Barnehagelærer, Bergen

Jeg er en av dem som skal stå i «frontlinjen» 20. april. En av dem som kommer til å ta imot ditt barn med åpne armer og et stort smil.

Jeg vil klemme det og si at jeg har savnet poden, mens jeg får en varm glød i hjertet. Men gløden er blandet med frykt. Inni meg er jeg kjemperedd.

Neste barn kommer, og jeg vet at her trengs det mye nærkontakt. Det har tross alt gått tre uker siden siste barnehagedag. Barnet er usikkert og trenger en voksen til å komme over kneiken. Det trenger å sitte på fanget en god stund, tett inntil brystet, mens det hikster med nesen full av snørr.

Det er godt å være sammen med barna igjen, men jeg vet at vi er en tikkende smittebombe. Regjeringen mener at åpningen av barnehage og småskole vil være bra for barna. De får være med vennene sine og kommer seg ut av hjemmet en stund.

Men til hvilken omkostning?

Vi skal få opplæring i smittevern, sier de. Ja, hva vil det innebære, da? At vi lærer oss å vaske hendene? Velkommen etter, det der kaller jeg barnets hovedoppgave i barnehagen. De vasker hender etter toalettbesøk, bleieskift, utelek, matlaging, etc. Barn kan å vaske hender.

Det de ikke kan, er å holde avstand, la være å slikke seg på fingrene, dele smokk, bite på lekene og snørre til genseren min, når jeg trøster dem. De er små barn, de forstår ikke, heldigvis.

Skal vi drive en virksomhet der vi holder avstand fra barna, og er konstant stresset for mulig smitte? Stress påvirker også immunforsvaret.

Skal vi være underbemannet fordi noen har blitt forkjølet og må være hjemme?

Får vi vikar, eller er det ugunstig, siden vikarer ofte er tilknyttet flere barnehager og kan bære med seg smitte?

Eller får vi verneutstyr, slik at vi kan unngå nysing og hosting midt i ansiktet, når vi sitter på kne og prøver å få den jækla strikken til parkdressen under skoene?

Det jeg håper, er at myndighetene finner ut at det ikke er ansvarlig å åpne. At det ikke er for sent å snu. At vi kan vente litt til.

For barnets beste, mitt beste og ditt beste.