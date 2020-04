Vi kommer til å oppleve flere kriser

Ingen snakker om handlingsregelen akkurat nå. Det er helt greit.

Publisert Publisert Nå nettopp

Er det noe vi kan lære fra denne krisen, er det at oppsparte midler er avgjørende, skriver Ane Breivik (V). Foto: Privat

Debattinnlegg

Ane Breivik 1. nestleder i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre

Men denne krisen må lære oss å spare. Vi må spare for fremtidige kriser, og vi må spare for en hel generasjon som vil leve med konsekvensene av denne krisen i lang tid fremover.

Denne våren markerer 20-årsjubileet for Stoltenberg 1-regjeringen. Blant en rekke reformer som fortsatt preger Norge den dag i dag, innførte Jens Stoltenberg sin første regjering handlingsregelen. Den satte et tak på hvor stor andel av oljeinntektene politikerne kan forsyne seg med, noe vi i disse dager har all grunn til å lovprise.

Les også Så mange permitteres i vest. Se BTs oppdaterte bedriftsoversikt.

Handlingsregelen er fleksibel, og staten kommer trolig til å bruke langt mer enn regelen tilsier i tiden som kommer. Nå er tilførslene hver eneste tiltakspakke byr på både riktige og høyst nødvendige. Vi trenger norske bedrifter og arbeidsplasser etter vi er ferdige med å isolere oss selv. Det er nettopp slike tiltak vi skal bruke oljefondet til.

Men når vi omsider begynner å puste igjen og en fuktig kveld på byen ikke lenger virker som tatt fra et alternativt univers, må vi spørre oss selv hva vi etterlater for fremtidige generasjoner. Det blir ikke færre kriser i fremtiden. For i en krysning mellom økologisk kollaps og global temperaturstigning, er flere kriser uunngåelige. Og dagens barn og unge trekker det korteste strået.

Økonomisk nedgang er ikke gode nyheter for noen, ei heller pandemier. Barn som skal lære å lese sitter hjemme med fargestiftene. Familier må balansere en rekke nye utfordringer på hjemmebane. Eldre mennesker er trolig mest skånet økonomisk, men står samtidig overfor de mest truende helserisikoene.

Alle lider, og det er sannelig ingen konkurranse om å ha det verst. Men dagens nyutdannede gjør sin inntreden i et arbeidsmarked med den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Unektelig er mange i den samme gruppen svært sårbare. De fleste har svært få, om noen, midler investert. Og mange har gjerne boliglån eller studielån å nedbetale.

Les også Har du hjartetrøbbel? Dette bør du vite om covid-19.

Arbeidsplassene som i skrivende stund forsvinner, er uforholdsmessig fylt av unge mennesker. Restaurantene, utestedene og butikkene tømmes. Frilansarbeid avlyses. Dette er levebrødet for noen, deltidsjobbene for andre. Inntektene er i alle fall borte, men husleien må fortsatt betales.

Kriser treffer urettferdig. En kan sikkert innvende at studenter og nyutdannede er privilegerte sett opp mot andre grupper. Som student er jeg enormt takknemlig for den privilegerte situasjonen jeg selv er i. Men i et generasjonsperspektiv, så er det fortsatt grunn til å rope varsku for de unge.

Både fordi krisen rammer oss hardt – som med alle andre, vel å merke – men også fordi vi kommer til å se flere kriser i fremtiden. Og er det noe vi kan lære fra denne krisen, er det at oppsparte midler er praktisk, ja til og med avgjørende, når krisen rammer.

Oljefondet gir oss et politisk handlingsrom. Et handlingsrom fremtidige generasjoner også vil komme til å trenge. Dette er ikke tiden for å stramme inn på oljepengebruken, men vi må gjøre mer langsiktige prioriteringer i årene som kommer.

Vi må rett og slett bli bedre på å spare. Vi må spare til pensjonsutgifter, til velferdsordninger, og til neste krise.