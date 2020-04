24 norske fagfolk vil slå ned korona: – La oss få dele enda mer data

Takk for at vi får dele data – la oss få dele enda mer!

Vi trenger å lykkes med å både ivareta hver enkelts personvern samtidig som vi sikrer data til forskning, så vi kan beskytte oss bedre mot kommende epidemier.

Det norske Kreftregisteret er verdensledende, hva om vi fra FHI-appen kunne lage et tilsvarende «epidemiregister», men basert på frivillighet? spør innsenderne. Foto: Arthimedes / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjon)

Noen timer etter at Folkehelseinstituttet (FHI) åpnet for korona-selvrapportering, kunne NRK melde at 24.000 frivillig hadde delt data om symptomer. I skrivende stund er innloggingen til Oslo universitetssykehus sin åpne studie av hvordan koronavirus smitter, ustabil på grunn av stor pågang fra folk som vil delta.

Snart kommer en app fra FHI som gir oss muligheten til å dele data om hvor vi beveger oss med dagens helter – de som kjemper for å få koronaviruset under kontroll. Hvis tilstrekkelig mange bruker FHI sin app, vil vi få langt mer effektiv smittesporing og varsling av smittefare.

Hvis datadelingsappen får den nødvendige sikkerheten og oppslutningen for å håndtere smittespredningen, vil det innebære en storstilt innsamling og behandling av personopplysninger. Bjørn Erik Thon, leder av Datatilsynet, fremhever at det er vesentlig at det er frivillig å laste ned appen.

Forskere og kommentatorer som Yuval Noah Harari og Bente Kalsnes advarer med rette mot at korona-frykt kan åpne døren for digitale overvåkingssamfunn. Å ta lærdom fra hvilke metoder som fungerer i andre land er ikke ensbetydende med å kopiere personvernproblemene og overta samfunnsmodellene deres, og det er bra at det nå finnes flere muligheter for oss og våre data til å bidra i tråd med vår samfunnsmodell.

Men, når det uansett er frivillig, hvorfor ikke gi oss flere valg? Vi er for eksempel mange som ønsker å la forskere bruke våre detaljerte lokasjonsdata i mer enn de 30 dagene FHI-appen legger opp til. Det norske Kreftregisteret er verdensledende, hva om vi fra FHI-appen kunne lage et tilsvarende «epidemiregister», men basert på frivillighet?

Der forskere som oppfyller samme strenge krav som for dagens helseregistre, kan studere avidentifiserte datauttrekk for å gjøre oss bedre rustet for kommende epidemier. SSB har allerede laget en tjeneste, Microdata, som gjør at man kan forske på data uten at de sensitive personopplysningene havner hos forskerne.

I Norge baserer vi oss på frivillighet: Det er frivillig å gi blod, vi kan gi samtykke til organdonasjon, og det er frivillig å dele data med Oslo universitetssykehus, med FHI og med andre som vil hjelpe.

Vi er mange i Norge som etterlever smittevernoppfordringer etter beste evne, som gir blod når vi kan, og vi er mange som gjerne vil bidra med mye mer av dataene våre, med formål om å stanse og forhindre denne og fremtidige epidemier.

Helsedataprogrammets innbyggerundersøkelse mai 2019 viste at 95 prosent av den norske befolkningen er villige til å gi fra seg helsedata til medisinsk forskning og til sporing av smittsomme sykdommer. Delingsviljen er nok ikke noe lavere i dag.

Kjære Norge, ikke stopp nå. Fortsett å tilrettelegge for trygg og frivillig datadeling med godt personvern. Sammen kan vi bygge en nasjonal databeredskap mot epidemier.

Heidi Austlid, adm.dir., IKT-Norge

Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital

Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, digital-etiker, Universitetet i Oslo

Arve Føyen, Advokat/partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, leder av IT-politisk råd i Den Norske Dataforening

Morten Goodwin, PhD, Senter for Kunstig Intelligensforskning Universitetet i Agder

Hans Marius Graasvold, advokat

Øyvind Indrebø, Leder Machine Intelligence i Fremtind

Morten Irgens, dekan og utviklingsdirektør, Kristiania

Anine Kierulf, førsteamanuensis, institutt for offentlig rett, UiO

Lars Erlend Leganger, PhD, AI-direktør i PwC

Anders Løland, Dr.philos., assisterende forskningssjef, Norsk Regnesentral

Klas Pettersen, PhD, Daglig leder i NORA

Anders Romarheim, PhD, Leder Senter for Internasjonal Sikkerhet, IFS, Forsvarets høgskole

Inga Strümke, PhD, manager i PwC

Tale Skjølsvik, Prodekan FoU/Professor, Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, OsloMet

Jan Sandtrø, advokat

Jill Walker Rettberg, Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen

R. Christian Torp, generalsekretær, Dataforeningen

Yngvar Ugland, forbrukerteknolog DNB

Jon Wessel Aas, Advokat

Torgeir Waterhouse, partner i Otte

Ketil Widerberg, Daglig leder Oslo Cancer Cluster

Aiko Yamashita, PhD, Senior dataforsker DNB

Eirik Årsand, professor i informatikk ved UiT Norges arktiske universitet