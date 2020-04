Det finst håp for oss fotballromantikarar

I den moderne fotballen møter supportarar eit dilemma.

Barcelonas Lionel Messi feirar ei scoring mot Martin Ødegaards Real Sociedad tidleg i mars. Foto: ALBERT GEA / REUTERS / NTB SCANPIX

Johannes Nymark Førsteamanuensis emeritus i spansk ved NHH

I BT 22.04 målber Morten Myksvoll mange supporterar sitt dilemma, når han kastar hansken og forlèt laget sitt, Newcastle, etter at Saudi-Arabia sitt oljefond, og landet sin diktator truleg får kontroll over 80 prosent av klubben.

Min eigen klubb, FC Barcelona, har vore gjennom eit hamskifte det seinaste tiåret. Før 2010 hadde klubben ei avtale med Unicef, FN sin barneorganisasjon, om å betala organisasjonen to millionar euro årleg for å vera med på å gjera livet betre for born rundt om i verda.

Ut frå gjengs kutyme og terminologi ville ein sjølvsagt hevda at det var klubben, med kortforma el Barҫa, som sponsa Unicef.

Johannes Nymark har skrive bøkene «Verdas viktigaste bagatell – essay om fotball og globalisering» (Samlaget 2002) og «Draumen om Catalonia – katalansk identitet i historisk lys» (Samlaget 2015). Foto: Marit Hommedal

I 2010 blei Sandro Rosell valt til president i FC Barcelona og lovde å rydda opp i det økonomiske kaoset i klubben. Løysinga han presenterte, var eit sponsortilbod frå Qatar Foundation. Rosell meinte tilbodet var ei velsigning som dei ikkje kunne seia nei til viss dei ville unngå å selja ut viktige delar av arvesølvet i klubben.

Men for det store grosset av medlemsmassen og andre supporterar av klubben var det ikkje lett å forstå den dramatiske vendinga i klubbfilosofien.

Endå verre blei det då Qatar Foundation i 2013 blei skifta ut med det særs kommersielle Qatar Airways som hovudsponsor. No meinte mange, slik tidlegare spelar og manager Johan Cruyff alt hadde uttrykt det, at el Barҫa hadde mista sjela si.

Qatar er eit diktatur med om lag 2,7 millionar innbyggarar. Den herskande Al-Thani-familien har total kontroll i eit land der 80 prosent av folket er utanlandske arbeidarar som blir hardt og brutalt utnytta.

Frå 2011 av har denne ørkenstaten, med det største CO₂-utsleppet pr. innbyggar i verda, vore den største investoren i verda i fotballindustrien. Qatar Sports Investment kjøpte i 2011 opp Paris Saint-Germain (PSG), med etterfølgjande spelarkjøp til ein milliard euro. Qatar skal arrangera fotball-VM i 2022.

Dei fotballgale i Al-Thani-familien har forelska seg i FC Barcelona sin spelestil. På slutten av karrieren sin var tidlegare spelar og manager, Pep Guardiola, innom Qatar som spelar (2003-2005), og Xavi Hernández, den tidlegare midtbanestjerna på el Barҫa, har vore både spelar og trenar i landet.

Sjeiken har uttala at han håpar arrangørlandet under VM i 2022 skal spela slik det katalanske storlaget har gjort på sitt beste. Og det i eit land utan fotballtradisjonar! Tanken bak er truleg at alt kan kjøpast for pengar, også suksess på fotballbana.

Er det så ikkje håp for oss fotballromantikarar og for Morten Myksvoll sine pasjonar for Newcastle? Visst er det det, for ting endrar seg. Etter at Qatar Sports Investment hadde spytta inn 171 millionar euro i klubbkassa til FC Barcelona, prøvde dagens president Josep Maria Bartomeu å forhandla fram ein endå betre kontrakt.

Forretningsmenna frå det olje- og gassrike emiratet sette foten ned. Dei hadde fått med seg motstanden frå Barҫa-supporterane, og dessutan følte dei at den nye presidenten i FC Barcelona, for å tekkast klubbmedlemmene, hadde synt forakt for dei i tingingane.

Her ligg framtidshåpet. Ein må gi klart uttrykk for si misnøye, noko som kan handa er lettare i medlemsstyrte klubbar som FC Barcelona enn i toppstyrte organisasjonar. Barҫa-medlemmene hadde tvinga Qatar i kne.

Med den habile midtstopparen Gerard Piqué som mellommann kom dagens hovudsponsor, Rakuten, eit av verdas leiande internettselskap, inn på scena.

Dette japanske selskapet var meir etande for Barҫa sin medlemsmasse, og freden har på eit vis senka seg over klubben, i alle fall på dette området.

Kva ligg så bak uttrykket «meir enn ein klubb», som FC Barcelona smykkar seg med, og som tilhengjarar over heile verda er så stolte av? For mange katalanarar har el Barҫa, saman med det katalanske språket, lenge vore eit viktig symbol for Catalonia sitt strev for demokrati og fridom.

For dei meir upolitiske supporterane er kan henda stiftinga, la Fundació FC Barcelona, det mest positive elementet i klubben i våre dagar. Stiftinga blei til i 1994, og syner fram det sosiale samvitet til Barҫa, og representerer eit forsøk på å fremja fotball i solidariske rammer.

Fundació Barҫa blir nytta i sosiale samanhengar, og målet er å støtta ungdommar som er i sårbare situasjonar. I dei 59 landa stiftinga har nådd ut til, arbeider den på tre hovudområde; inkludering, utdanning og førebygging av vald.

I 2018 naut meir enn 1,5 millionar born og unge godt av aktivitetane, i somme tilfelle i eit samarbeid med Unicef, FN sin høgkommissær for flyktningar og Raudekrossen.

I Libanon nyttar ein fotballen for å inkludera flyktningar i samfunnet, medan ein i slummen (favelas) i Rio de Janeiro arrangerer fotballkampar, ikkje plent for å vinna kampane, men for å halda ungane vekk frå kriminalitet og få dei inn i samfunnet.

Slik har det gått til at el Barҫa på nytt har fått eit sosialt engasjement ‒ innan breiddeidretten! Det finst stort sett alltid eit håp for ein fotballsupporter.