Politireformen har gjort Bergen tryggere

DEBATT: Det er ikke lensmannskontorer som holder Norge trygt, men uniformert politi i gatene med moderne utstyr.

GJENGKRIMINALITET: Drapet på Said Bassam Chataya preget Bergen sterkt og viste oss at tung gjengkriminalitet ikke bare eksisterer i Oslo, skriver Harald Victor Hove (H). Bjørn Erik Larsen

Harald Victor Hove Høyres byrådslederkandidat i Bergen

Mindre enn 20 minutter siden

Arbeiderpartiet vil trekke sin støtte til politireformen. Det er tydelig at lekkasjen til Senterpartiet har blitt så stor at ordførerkjeder er blitt viktigere enn et godt og effektivt politi.

Et parti som ønsker å lede en regjering, må også tørre å stå i stormen. Her står Arbeiderpartiet til stryk.

Før Erna Solberg ble statsminister, bestod det norske politiet av altfor mange politidistrikt og operasjonssentraler. Det var varierende praksis, rutiner og utstyr. Mange mindre politidistrikt hadde verken kompetanse eller kapasitet til å håndtere alvorlig kriminalitet.

Politiet var rett og slett ikke organisert for vår tids utfordringer.

Det er ikke lensmannskontorer som holder Norge trygt, men uniformert politi i gatene med moderne utstyr. Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet evne å endre seg.

Bare slik kan politiet gjøre Bergen tryggere.

Les også Les bakgrunn for saken: Støre varsler at Ap ikke lenger kan støtte politireformen. Høyre kaller det uansvarlig.

Drapet på Said Bassam Chataya preget Bergen sterkt og viste oss at tung gjengkriminalitet ikke bare eksisterer i Oslo. Etter drapet sa politiet selv at de var kommet lengre i etterforskningen enn de hadde hatt mulighet til uten politireformen.

Når politiet er bedre rustet til å håndtere denne typen kriminalitet, kan bergenserne føle seg tryggere.

Derfor er det naturlig å stille spørsmålet; Støtter Roger Valhammer, byrådslederkandidat for Ap, at hans parti nå trekker sin støtte til en reform som gir oss et tryggere Bergen? Hva mener egentlig Ap er galt med politireformen?

Det klarer de dessverre ikke å svare på.

I seinere tid er det blitt klinkende klart at en ny organisering av politiet har vært helt nødvendig for å bekjempe morgendagens kriminalitet.

Skal vi virkelig tilbake til tiden da kontorarbeidet stod i veien for politiarbeidet?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert 16. august 2019 20:27