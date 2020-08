På starten av et nytt liv

Det er på skolen det virkelig begynner. Barnelivet, ungdomslivet, voksenlivet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Jeg så det i øynene dine. Så stolt, så stor, så liten. Så full av forventning, nysgjerrighet og glede. Som om du åpnet en dør og 10.000 sommerfugler fløy ut. Livet begynner nå, skriver Peter Kihlman. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Peter Kihlman pappa

Da du gikk ut døren i dag, tok du dine første skritt inn i et helt nytt liv. Det var ikke bare ny sekk og nye sko, men et nytt smil og en helt ny verden.

Nye mennesker, nye ting. Lærere, venner og en million nye inntrykk. På starten av noe stort. På starten av egentlig alt.

Skolejente.

Babyårene er liksom ikke et bevisst liv på samme måte. Det er sove, pupp og bæsje. Om igjen og om igjen. Barnehageårene er en viktig intro, men for det meste lek. Fantastiske år, men i høy grad en tidlig fase.

Skolen derimot. Det er på skolen det virkelig begynner. Barnelivet, ungdomslivet, voksenlivet. Du starter nå, og avhengig av valgene du tar, er du ferdig så langt inn i fremtiden at ikke engang Lilli Bendriss eller NASA kan se dit.

Peter Kihlman. Foto: Privat

Skolen vil bli ditt viktigste holdepunkt for så utrolig mye i så utrolig mange år. Det er ikke bare forskjellen på pluss og minus, det er der du meisler basen av ditt vesen for resten av livet. Det er nå du knytter vennskapsbånd for livet.

Kanskje hun nye jenten du så på skolen i dag blir forlover i bryllupet ditt? Og kanskje han tullete gutten i parallellklassen en dag vil stå og vente på deg ved alteret?

Hvem vet, livet er langt og uforutsigbart – og det starter for alvor med den første dagen på skolen.

Og der er du nå.

Jeg så det i øynene dine. Så stolt, så stor, så liten. Så full av forventning, nysgjerrighet og glede. Som om du åpnet en dør og 10.000 sommerfugler fløy ut. Livet begynner nå.

Og mens du satt inne i ditt nye klasserom med alle de nye fjesene, satt vi på sidelinjen og fikk foreldreinstruks. Ipad-innlogginger, kontaktpersoner, alt det kjedelige. Vi tar alt det der, så kan du nyte alt det nye og livet som former seg foran øynene dine.

Det er du som sitter foran nå, det slo meg. Det er nemlig på et sånt møte for foreldrene at man virkelig innser hvordan man har tatt steget ned fra scenen og ut på sidelinjen.

På første rad i salen. Akkurat der vi skal være. Godt gjemt blant alle de som vil deg vel. Stolte som haner og klare til å fange deg når du faller.

Sitter der og jubler. Og heier. På deg.

Innlegget ble først publisert på: pappahjerte.blogg.no/