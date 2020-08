Vi bør ha mer toleranse for ytringsfriheten

Det som skjedde på Festplassen under motdemonstrasjonen under Sians markering, var rett og slett skremmende og uakseptabelt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Markeringene til Sian (Stopp islamiseringen av Norge) bør ignoreres, mener Mona Ibrahim Ahmed. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Mona Ibrahim Ahmed Samfunnsdebattant og forfatter

Jeg var ikke den eneste som var sjokkert.

Dette viser at vi må satse på forebyggende arbeid, slik at det ikke gjentar seg. De unge som utførte volden og gikk til angrep mot politiet, må ansvarliggjøres.

Enig eller uenig, så bør vi ha mer toleranse for ytringsfriheten. Det er fint å se at moskeen tar avstand og fordømmer den tyde hendelser, selv om de blir opprørt av Sians budskap.

De antirasistiske demonstrasjonene som startet i USA og siden har spredt seg globalt, har hatt stor påvirkning på oss alle. Det er viktig å huske på at vi ikke er i USA, og at situasjonen her og der ikke kan sammenliknes. Dette er de fleste ungdommer jeg kjenner klar over, og de har stor tillit til politiet.

De som velger å bruke sin ytringsfrihet til å spre hat og sette folk opp mot hverandre, må ikke gis tilfredsstillelsen de fikk denne gangen.

Det beste hadde vært om Sian taler for døve ører og ingen stilte opp på markeringene.