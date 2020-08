Jeg har mistet tilliten til politiet

De har skuffet meg, skuffet ungdommer, og mest sannsynlig hver eneste muslim i dette landet.

Salman Akhtar Chaudhry (SU) mener det er på høy tid med en omstrukturering av dagens politietat. Foto: Privat

Debattinnlegg

Salman Akhtar Chaudhry Leder i Vestland Sosialistisk Ungdom

Som en ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn og muslim, så er ikke rasisme og motstand noe nytt for meg. Rasistiske organisasjoner som har som eneste hensikt å gjøre mitt og mine venners liv vanskelig, det er bare enda en vanlig onsdag det.

Denne gang ligger imidlertid ikke problemet mitt bare hos rasistene, men også politiet. Som ungdomspolitiker, skoleelev og samfunnsborger, har jeg alltid hatt en enorm tillit til landets offentlige institusjoner.

Men politiet har nå klart å miste den lille tilliten jeg hadde igjen å gi dem. De har skuffet meg, skuffet ungdommer, og mest sannsynlig hver eneste muslim i dette landet.

Lørdag 15. august møtte motdemonstranter opp for overdøve budskapet til Sian utenfor Furuset senter i Oslo. Her syntes politiet at det var helt greit å autorisere bruk av tåregass mot demonstranter.

Ifølge §4.4 i politiets våpeninstruks kan gassvåpen bare brukes «ved alvorlige ordensforstyrrelser når det fremstår som nødvendig for å opprettholde eller gjenopprette ro», eller «i situasjoner som er særlig farlige for tjenestepersonen eller andre.»

Kunne ikke politiet klart å holde demonstrasjonen i ro uten å bruke gassvåpen? Operasjonsleder under demonstrasjonen hadde følgende å si til Dagbladet om bruken av tåregass: «Den er for så vidt ufarlig, men den svir». Å, men da er det tydeligvis greit da.

Under Sians demonstrasjon i Bergen 22. august ble det brukt tåregass mot mindreårige motdemonstranter. Jeg er veldig spent på å høre hvordan dette «forstyrret ro» og at tåregass var legitimert.

Etter min mening overdreven bruk av vold, og politifolk som setter kne mot halsen for å holde folk nede, er bare noen av eksemplene. Det er klinkende klart at noen av dem som ble tåregasset i Bergen, ikke opptrådte noe mer truende enn alle andre.

Jeg så på politivolden i USA og tenkte «det norske politiet har sine feil, men de kommer vel aldri til å opptre slik hos oss?»

Politiet har ingen sympati eller tillit å hente hos meg, og sikkert ikke hos mange av motdemonstrantene. Det er på høy tid med en omstrukturering av politiet.