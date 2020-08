Når ein studentleiar skriv om «generasjon korona», blir eg provosert

Kva med å innrømme at det har blitt mykje fest i år, og at det var dumt?

Isabel Jensen Grindheim har sjølv vore studentpolitikar og meiner ein burde konsentrert seg om å integrere alle dei nye studentane som droppa fadderveka av omsyn til smittevernet. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Isabel Jensen Grindheim Nesttun

Laurdag 22.august kunne vi lese at studentleiar ved UiB, Sandra Amalie Lid Krumsvik, meinte at BT måtte passe betre på kommentator Jens Kihl, den gamle, grinete gubben.

Sjølv bur eg ikkje i byn, men eg har vore der, og då høyrde eg musikken. Det var nemleg umogeleg å unngå, sidan faddergruppene gjekk rundt i byen med svære høgtalarar som delte musikken med alle rundt.

Det er mogeleg at Krumsvik meiner at studentane burde ha einerett på byen desse vekene, men vi andre har også lov å bruke den. Vi småbarnsfamiliar har lov å vere på Galleriet, og øvrig folkesetnad har lov å nyte sola på Verftet. Så lenge vi held på smitteverntiltaka.

Isabel Jensen Grindheim Foto: Privat

Når eg les at Krumsvik kallar nye studentar for «generasjon korona», blir eg provosert. De er ikkje «generasjon korona» fordi de går glipp av festing. Ikkje berre har vi alle gått glipp av festing, men vi har alle gått glipp av livet i fleire månader.

Dersom nokon er «generasjon korona», er det kanskje dei som har mista jobben? Kanskje er det fyrsteklassingane, som ikkje berre hadde ein vår der dei måtte vere heime frå barnehage med sysken og foreldre som var heimearbeidande med jobb eller skule, men som også måtte møte opp på fyrste skuledag utan å få lov å ha med foreldra sine inn i klasserommet?

Kanskje 90-åringen som blei feira ved at ho stod på verandaen sin, og vi stod utanfor og song? Eller er det foreldre som sat i møte med barn springande rundt? Alle er generasjon korona, og vil vere prega av det resten av livet. Aller minst fordi vi ikkje fekk feste.

Då helseministeren sa at neste sommar ikkje finnest når ein er ung, var det ikkje ei oppmoding til fest. Det var, fortent, takk for at de unge hadde tatt dykkar del av smittevernstiltaka. Det må de fortsetje med. Det treng vi.

Slik at vi kan sende 5-åringen i barnehagen, og vi kan vere saman med 90-åringen. Vi må bygge opp igjen, og gi folk arbeid. For at ikkje fleire skal døy. Slik at de kan få ei betre fadderveke neste år.