Sian fikk beskyttelse, ungdommene fikk tåregass

Neste gang håper jeg vi kan møte organiserte og ta avstand mot rasismen på en likestilt måte

Politiet tok i bruk tåregass og pepperspray mot dem som hadde møtt opp for å demonstrere mot Sian lørdag 22. august. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Reidar Staalesen Antirasist, bystyremedlem for Arbeiderpartiet

Lørdag 22. august smalt det i Bergen. På Festplassen. Mellom antirasister og rasister. Kunne det vært unngått? Ja, cirka 100 ganger.

Vi visste at en motdemonstrasjon ikke fikk finne sted på Festplassen. Dette var en tabbe.

Hadde man hatt en organisert motdemonstrasjon, med egne vakter, med mikrofoner

og med mobiliserte og samkjørte krefter, så tror jeg dette ville vært unngått. Isteden har Sian tatt offerrollen. Og mediene har hevet seg på den bølgen.

Jeg undrer meg over når de skal registrere Sians egen video der det skrikes til politiet at de må skyte mot demonstrantene med gummikuler. Og når hatet de fikk slenge ut, skal bli forfulgt.

For motdemonstrasjonen gikk fint for seg lenge, helt til sympatisørene provoserte på feil side av barrikadene.

Kl. 12.30 var det allerede samlet mange mennesker som ville ta avstand til rasistene. Med god avstand og med masker for å unngå smitte. Klokken 13 troppet Sian-støttespillere opp. Uten masker, med kameraer og sjikanerende oppførsel opp i ansiktene på en fredelig demonstrasjon.

Vi var flere som reagerte på at en mannsterk polititropp ikke ledet vekk eller ledet disse innenfor barrikadene, slik at man unngikk en tvungen konfrontasjon.

Reidar Staalesen Foto: Privat

Isteden ble det til slutt for mye for en brøkdel av oss som viste avsky til rasisme. En prosent av oss fremmøtte gikk til angrep på rasistene. Og for å la det være helt klart. Jeg tar avstand fra volden. Men forstår sinnet.

Når politiet da svarer med å spraye tåregass mot ungdommer, så endte det i kaos. Noe det

aldri hadde behøvd å gjøre. Det kunne blitt stoppet mange ganger.

Istedenfor en ren utklassing og seier mot rasistene, sitter vi igjen og må forsvare oss for at vi viste ryggen til rasisme. Og offeret Sian bruker ytringsfriheten som alibi for å spre hat.

Neste gang rasistene kommer til Bergen håper jeg vi kan møte organiserte og ta avstand på

en likestilt måte med rasistene. I ytringsfrihetens navn.

Om ikke så vil jeg stille opp igjen, sammen med flere og ta avstand uorganisert. Men da vet

vi at det kan skli ut som i dag. Der rasistene var beskyttet, mens ungdommene ble sprayet

med tåregass.