Ja til pils i parken

Det handler om tillit til folk og friheten til å ta ansvar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ingrid Louise Storebø (H) mener det bør bli lov å drikke øl i parken. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Ingrid Louise Storebø Leder, Bergen Unge Høyre

Generalsekretær i Edru Livsstil, Marit Barene, skriver i BT 19. mai at vi skal si nei til pils i park på grunn av potensiell forsøpling.

Bergen Unge Høyre mener at det ikke er en motsetning mellom å tillate pils i parken og det å rydde opp etter seg.

Ingrid Louise Storebø. Foto: Privat

Barene benytter sitt innlegg til å trekke linjer fra pils i parken til dyredød. Hun har rett i at forsøpling, forårsaket av at folk ikke rydder opp etter seg, er et problem, men det er ikke et argument mot å tillate folk å drikke pils i parken.

Hvorfor skal det ikke være lov å nyte noe godt i glasset mens man bruker byrommet? De fleste ungdomspartiene er i dag for at man skal få lov til å ta seg en pils i parken. Det handler om frihet, om å ta i bruk de flotte parkene og å ha et levende sentrum.

Les også Her skal de arrangere konsert med publikum for første gang på to måneder

Bergen Unge Høyre er opptatt av klima. Vi vil at parkene skal bli behandlet med respekt, og at folk rydder opp etter seg.

Parkene blir brukt til mange formål, der alkohol ikke nødvendigvis er involvert. Så lenge folk viser ansvar og rydder etter seg, burde man vise bergensere tillit nok til å ta seg en pils eller to i det offentlige byrommet.

Å fortsatt si nei til pils i parken er å skyve på et annet problem. Det må bli lagt bedre til rette for at folk kan rydde opp etter seg. Spørsmålet er om Marit Barene er villig til å akseptere at alkohol ikke nødvendigvis er et forsøplingsproblem?

Bergen Unge Høyre mener det handler om tillit til bergensere og friheten til å ta ansvar. La oss få lov til å ta oss en pils i parken, så lover vi å rydde opp etter oss.

Bør det være lov å drikke pils i parker? Si din mening i kommentarfeltet lenger nede!