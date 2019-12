Offentlige byggherrer trumfer ikke loven

Kommunen gir bukken ansvar for havresekken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SKUFFET: Selskapet som skal rive rådhuset innvendig leier inn én tredjedel av staben. – Vi er skuffet over at Bergen kommune ikke har tatt signalene, men fortsetter sin praksis, skriver fagforeningsleder Jorge Alex Dahl. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Jorge Dahl Leder Unionen Fagforening Fellesforbundet

BT omtaler mulig ulovlig innleie på rådhuset. Vi har sett det før. I statlig, i fylkeskommunal,- og i kommunal regi.

Unionen Fagforening i Fellesforbundet har lenge jobbet med ulovlig bruk av innleie. Vi har hatt møter med både administrasjon og politikere i Bergen kommune, og vist eksempler fra kommunale byggeplasser. Vi er skuffet over at Bergen kommune ikke har tatt signalene, men fortsetter sin praksis.

Loven har unntak for «arbeid av midlertidig karakter». For kommunen er oppussing av rådhuset av midlertidig karakter. Men for entreprenøren, R3 Entreprenør AS, er dette høyst ordinært arbeid. Arbeidsmiljølovens gjelder for R3 som for resten av byggebransjen. Bedrifter som ikke har tariffavtale, har ikke anledning til å leie inn fra bemanningsbyråer.

Jorge Dahl Foto: Rune Sævig (arkiv)

Finansbyråd Erlend Horn (V) sier det er entreprenøren som må vurdere lovligheten når de leier inn personell.

Det er å gi bukken ansvaret for havresekken. Hver dag hører vi at vilkårene for innleie er oppfylt når vi besøker arbeidsplasser med ulovlig innleie. Ingen andre enn byggherren kan kontrollere dette, og Stortinget har ett år etter innføringen av de nye bestemmelsene enda ikke bestemt hvordan det skal utøves tilsyn med etterlevelse.

Vi gjennomførte i september kontroll av innleie på 50 byggeplasser i bergensområdet. Kun unntaksvis opplevde vi at byggeledelsen eller representanter for entreprenører eller underentreprenører kjente til endringene i loven. Vi fant brudd på bestemmelsene på hele 39 av byggeplassene.

Braanaas fra Arbeidstilsynet legger i BT til grunn at et tidsavgrenset oppdrag med et bygg ikke uten videre gir adgang til bruk av midlertidige ansatte eller innleid personell. Han understreker at det er veldig sjelden at det kan gis åpning for midlertidige ansettelser. Det er ikke nok at prosjektet i seg selv er kortvarig eller midlertidig. Denne tolkningen deles både av Fellesforbundet og av arbeidsgiverne i BNL.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 06:17