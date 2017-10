Hvordan? Spis mye mindre kjøtt.

I BT 27. september later Ragna Kronstad fra Sabima som om hun ikke vet at gress fra beite utgjør kun en liten del av matrasjonen til norske kuer. På grunn av det det høye kjøttforbruket brukes i dag 90 prosent av norsk dyrkbar jord til å dyrke husdyrfôr.

Kjøttproduksjon er en mye mer ressurskrevende og miljøbelastende måte å produsere mat på enn produksjon av plantekost. Kjøttproduksjonen gir mye mindre mat både målt i protein og energi pr. et gitt dyrket jordareal, samt mye større utslipp av klimagasser enn produksjon av plantekost. For å produsere 1000 kilokalorier fra rødt kjøtt som fra ku og sau, kreves det mange ganger større jordareal enn det som må til for å produsere 1000 gram kilokalorier fra havre, poteter, kål eller erter.

Jeg vil gi min fulle støtte til Berit Helberg som i BT 25. september oppfordrer alle til å spise mindre kjøtt for at det skal bli mer mat til verden. En tredjedel av norsk dyrket jordareal kan brukes til å dyrke korn for mennesker. Mange områder der ikke matkornet kan dyrkes, kan også brukes til å dyrke andre planter som kan spises av mennesker, som for eksempel poteter, kålrot, gulrøtter, grønnkål og andre frilandsgrønnsaker.

Det er tre grunner til at norske kuer beiter så lite:

Norge er dekket av snø store deler av året, og i motsetning til elg kan ikke kuer beite lenger enn opp til fire måneder i året.

Det blir mye mer kjøtt og melk, og mye billigere hvis man fôrer kuer med næringsrike og proteinrike matvarer som korn, mais og soya i tillegg til gress.

Alle norske kuer får ikke være på beite om sommeren. Kyr som står i løsdriftsfjøs, er ifølge norske regler unntatt fra beitekravet.

Derfor vil jeg svare ja på spørsmålet til Kronstad: Ja, vi kan både redde verden, klima og egen helse ved å spise mye mindre kjøtt, spesielt kjøtt fra kuer.