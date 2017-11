Når skal arbeidet med den planlagte veistubben ved oppgangen til Ulriken startes?

I dag møter turgjengere som kommer opp fra Montana en steinur, der det bratte partiet fra broen og opp til «Steinen» starter. Dette gjelder også for deltagerne i Syvfjellsturen. Denne steinursveien er det som inviterer fotturister til å fortsette, når de ønsker å gå opp til utsikten over Bergen fra Ulriken. Når skal den planlagte veistubben ved oppgangen til Ulriken startes?

Ingenting blir gjort, for i likhet med Egon i Olsenbanden har kommunen en plan, og den har de hatt i mange år. Litt lengre nede i veien er det kommet et flott grindverksbygg. Her skal det bli en vei som går oppover, først litt nordover før den svinger sørover og opp til «Steinen». Jeg antar at stigningen blir slik at rullestolbrukere kan bruke veien.

Neste år kommer den nye trappen Oppstemten fra «Steinen» og opp skaret til toppen. Det er et utrolig flott arbeid av sherpaene fra Nepal og finansiert av frivillige gaver. Men den fantastiske innsatsen blir dratt ned i uren av manglende vilje fra kommunen til å utbedre det nederste stykket.

Når det nye veistykket en gang kommer, vil trappene kunne bli en utfordring for folk som er avhengig av krykker, en utfordring til å klare noen flere trinn for hver tur og kanskje til slutt komme seg helt til topps. Men frem til det kan skje, må de forsere steinuren, en ur som ikke blir utbedret så lenge kommunen har en plan.

For å si det litt omskrevet med trønderen Tordenskjolds uttalelse under beleiringen av Marstrand: Hva fanden er det I nøler etter? Dere fikk det til med Stoltzekleiven og Løvstien (selv om den siste fortsatt ikke er helt ferdig).