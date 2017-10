Jeg skulle ønske jeg var straight og at mitt kjærlighetsliv ikke måtte bli en greie.

Helgen ble alt annet enn jeg hadde forestilt meg. Den ble lang og ensom. Jeg kjenner at jeg må ta noen grep for å kunne leve resten av livet mitt uten dette konstante mørket jeg har hengende over meg. For mørket er i ferd med å svelge meg, levende og hel. Jeg er i ferd med å gå til grunne, og jeg kan ikke la det skje.

Egentlig skulle helgen bestå av både date, innflyttingsfest hos gode venner og kamp på stadion. Men en forkjølelse med feber tok meg, og i stedet ble det en sånn helg der jeg ble sittende og gruble. Gruble på når tiden egentlig er inne. Når er det ok å bare ta 100 prosent hensyn til seg selv?

Jeg vet ikke, men jeg må gjøre det likevel. Jeg har rukket å bli 40 år for pokker. Jeg har sannsynligvis levd over halve livet mitt. Er det da så ille å ville leve resten av det livet jeg har igjen slik jeg ønsker? Kanskje de neste 40 ikke blir så slitsomme hvis jeg kan få være Cecilie på ekte da?

Det er synd at det i det hele tatt skal være en greie. Jeg syns det er synd at det skal være en greie at den ekte Cecilie er den Cecilie som liker kvinner og ikke menn. Den ekte Cecilie er skeiv som bare det. Og hun er nødt til å få komme ut av dette skapet nå. Helt ut.

Jeg kom ut til dem som betyr noe, mine nærmeste, for tre år siden, men jeg står liksom med døren på gløtt hele tiden. Smiler og spøker med når noen sier: «Plutselig dukker HAN opp.» Jeg ler det bort og skylder på at mine 15 år som singel er en god indikator på at det ikke skjer.

Andre ganger sier jeg som sant er at jeg ikke vil at HAN skal dukke opp. At jeg aldri mer vil ha en mann i livet mitt. For det er jo sannheten. I hvert fall halve sannheten. Skulle jeg vært helt ærlig hadde jeg jo fulgt opp og sagt noe sånt som: «Jeg liker kvinner jeg skjønner du.» Men dit har jeg ikke kommet enda.

For hvis jeg skal være helt ærlig, skulle jeg ønske det ikke var sånn. Jeg skulle ønske jeg var straight og at mitt kjærlighetsliv ikke måtte bli en greie. Så selv etter at jeg kom ut i 2014 har jeg datet et par menn. Søkt tilbake til skapet. Håpet at jeg skulle finne ut at menn funket for meg likevel, men nå må jeg bare godta at dette er den jeg er.

Jeg skulle ønske at jeg ikke måtte være redd for folks reaksjoner etter dette innlegget. I skrivende stund er klokken 04.25 og jeg er våken på andre døgnet. Hva tror du jeg bruker disse våkenettene på? Jeg grubler.

Jeg er i ferd med å gruble meg syk. Jeg er i ferd med å gruble meg syk over hvorvidt det er ok å begynne og leve som den jeg egentlig er. Jeg kan ikke la det skje.

Hvorfor er det et så stort problem for meg når alle rundt meg som vet det ikke ser på det som et problem? Jeg har ikke svaret på det selv en gang. Om bekjente slutter å hilse på meg på butikken kun basert på hvem jeg blir glad i, er vel ikke akkurat det et tap verdt å bry seg med? Hvis folkene jeg går på hundekurs med slutter å prate til meg på kurset kun basert på hvem jeg blir glad i, er det vel ikke meg som eier et problem? Hvis noen velger å snu meg ryggen kun basert på hvem jeg blir glad i, var de vel ikke verdig en plass i livet mitt uansett?

Men så føler jeg at jeg svikter alle dem som er viktig for meg. Jeg føler at jeg svikter dem nettopp fordi jeg er den jeg er. For hva hvis mine foreldre eller lillesøster opplever kommentarer og ubehageligheter på grunn av meg? Hva om datteren min plutselig får en vanskeligere hverdag og opplever å dømmes av andre på grunn av meg?

Burde jeg bare bli her inne i skapet? Burde jeg bare beholde masken på og late som jeg har det bra? Jeg har vært ganske god på akkurat det så langt i livet mitt. Kunne jeg ikke bare fortsatt med det de årene jeg har igjen her på jorden? Har jeg rett til å sette min egen egoistiske lykke foran alle de jeg er glad i?

For det er det jeg føler jeg gjør når jeg nå kommer ut av skapet for alvor.

Jeg er ikke er noe glad i merkelapper og har absolutt ikke noe behov for å sette en merkelapp på meg selv. Det jeg derimot har et stort behov for er å kaste masken og bare være meg.